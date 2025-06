El comercio del centro de Murcia languidece en verano: «La gente no viene a comprar»

El calor no es buen aliado para los comercios del centro de Murcia, donde echan de menos la instalación de los tradicionales toldos que mitigan ... las altas temperaturas que soporta la ciudad desde antes de que el verano hiciera su entrada oficial en el calendario. En su lugar, la calle Platería luce en su 'techo' una decoración floral que, a pesar de embellecer la zona, no resulta lo suficiente atractiva para clientes ni comerciantes.

Al sofocante calor se suman otros factores como poca afluencia de público y escasa venta en el corazón de la ciudad, según asegura Charo Zambudio, de Toballe Calzados. «La venta no remonta; el consumo ha bajado muchísimo en los últimos cinco años. Aunque hay días muy buenos, luego llegan otros muy flojos y siempre estamos al límite». La dependienta, con amplia experiencia al otro lado del mostrador, añade que «el calor hace mucho daño porque la gente no aparece hasta las siete de la tarde y muchos prefieren irse a los centros comerciales con el aire acondicionado para protegerse de este calor, que es más típico de agosto que del mes de junio».

Cierre de negocios

Además del sombraje, Charo echa de menos «medidas que incentiven el consumo en el pequeño comercio» y resalta el incesante abrir y cerrar de negocios en la zona. «En seis años, ya han pasado por aquí cuatro tiendas», detalla sobre uno de los locales que hay junto a su comercio. «Vendas o no, los gastos son los mismos», apunta sobre la dificultad de mantenerse a flote.

Antonio Campisano, propietario de Carrusel Moda, confirma que el comercio local no atraviesa su mejor momento. «Las facturaciones han bajado mucho; nos falta público y no se incentiva el centro». En este sentido, el comerciante destaca que su negocio, ubicado en Trapería, lleva treinta años en marcha y ha podido testar que «la actividad comercial va en deterioro» motivada, entre otros factores, por la falta de aparcamiento a precio asequible. «Los parkings están muy caros», alerta.

La Asociación Nuevo Corazón de Murcia lanzará una campaña con bonos descuento y tiques para aparcar tres horas gratis

Respecto a la temporada de rebajas, que en Carrusel Moda arrancaron la semana pasada, Campisano comenta que la gente se ha animado a comprar. Una tendencia que confía que se mantenga en las próximas semanas, cuando se espera el tradicional 'exilio murciano' a las playas con la llegada de las vacaciones.

En el caso de la tienda de Sara Romero, la sensación coincide con las de sus vecinos de comercio. «Hay poco movimiento; nos están salvando los turistas, la mayoría vienen de Francia e Inglaterra», asegura la dueña de Los Minerales de Shiva, un espacio que abrió sus puertas en Navidad y que, de momento, aguanta el tirón pese a las vacas flojas.

El negocio vecino al de Sara, Chic Amore, no ha podido resistir, según cuenta Judit Benítez. «Abrimos hace un año y estamos a punto de hacer liquidación por cierre; la gente no viene a comprar», lamenta la dependienta de este local que no ha conseguido consolidarse en su corta trayectoria.

Victoria Carrillo, de la Asociación Nuevo Corazón de Murcia, coincide con sus compañeros en que el calor no es buen compañero y opina que los toldos «deberían estar colocados desde primeros de mes, y no a finales, para animar a la gente a seguir haciendo vida en el centro». A lo que el Ayuntamiento responde que el sombraje se pondrá «en los próximos días; estamos con los trámites administrativos para adjudicar la empresa que se encargará de instalarlos».

Respecto a las acciones para impulsar el consumo, desde la asociación de comerciantes anuncian el lanzamiento de una campaña de verano con bonos descuento para clientes, así como con tiques para poder aparcar tres horas de forma gratuita. «Estamos al pie del cañón para que no desaparezca el comercio local en el casco histórico».