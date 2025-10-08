La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los bomberos dentro del centro escolar en la madrugada de este martes. Bomberos Murcia

Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos

Los vecinos de la zona alertaron a los efectivos por molestias por el ruido

L. Guillén

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:57

Comenta

En la madrugada de este martes, los bomberos de Murcia tuvieron que desplazarse a un colegio de Javalí Viejo. Los vecinos de la zona alertaron a los efectivos por molestias por el ruido, debido a que durante más de cinco horas estuvo sonando, por los altavoces de un centro escolar, la canción de cumpleaños feliz. Según afirman, a través de redes sociales, la canción estuvo sonando a todo volumen desde las 23h, hasta las 4.30h, que fue cuando los bomberos desconectaron el sistema de megafonía. El Cuerpo de Bomberos de Murcia bromeó a través de redes: «De tus amigos los bomberos, feliz cumpleaños».

