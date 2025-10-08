Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos Los vecinos de la zona alertaron a los efectivos por molestias por el ruido

L. Guillén Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:57 | Actualizado 11:06h.

En la madrugada de este martes, los bomberos de Murcia tuvieron que desplazarse a un colegio de Javalí Viejo. Los vecinos de la zona alertaron a los efectivos por molestias por el ruido, debido a que durante más de cinco horas estuvo sonando, por los altavoces de un centro escolar, la canción de cumpleaños feliz. Según afirman, a través de redes sociales, la canción estuvo sonando a todo volumen desde las 23h, hasta las 4.30h, que fue cuando los bomberos desconectaron el sistema de megafonía. El Cuerpo de Bomberos de Murcia bromeó a través de redes: «De tus amigos los bomberos, feliz cumpleaños».