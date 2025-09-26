La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión entre los vecinos de Barriomar y el presidente de la CHS, Mario Urrea. CHS

La CHS estudia desarrollar mejoras en el proyecto del colector norte de pluviales

La asociación La Purísima-Barriomar mantiene una reunión con el presidente del organismo de cuenca, que se compromete a «mandar a Madrid el proyecto a estudio para licitar la redacción de un nuevo plan»

Gema Escobar

Gema Escobar

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:32

El interceptor de pluviales conocido como colector norte, infraestructura ideada para prevenir riadas e inundaciones en Murcia canalizando el agua recogida en las ramblas del ... entorno de Espinardo, Juan Carlos I, Churra y Juan de Borbón, afrontará una nueva revisión a la propuesta que en noviembre del año pasado parecía definitiva en la llamada alternativa 3, opción que incluía las correcciones introducidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tras el análisis de riesgos presentado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) después de la dana de 2019.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
  2. 2 La avenida Miguel Indurain de Murcia recuperará el tercer carril para el tráfico rodado
  3. 3

    Los meteorólogos se rebelan contra las críticas de Ortuño a las previsiones de Aemet
  4. 4 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»
  5. 5

    La tala de nueve pinos centenarios en Santiago de la Ribera lleva a los vecinos a denunciar ante la Fiscalía
  6. 6

    Feijóo defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos
  7. 7 Estos son los supermercados más baratos de 2025: ahorra en la Región de Murcia más de 1.000 euros anuales
  8. 8 Investigan a un conductor que circulaba bebido y drogado en Los Alcázares cuando tuvo un accidente en el que murió un motorista
  9. 9

    Felipe Moreno tiene listos 6 millones para arrancar las obras de la ciudad deportiva del Real Murcia
  10. 10 El Consejo Jurídico avala indemnizar con 220.000 euros a la familia de un joven con discapacidad fallecido en La Arrixaca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La CHS estudia desarrollar mejoras en el proyecto del colector norte de pluviales

La CHS estudia desarrollar mejoras en el proyecto del colector norte de pluviales