La CHS estudia desarrollar mejoras en el proyecto del colector norte de pluviales

El interceptor de pluviales conocido como colector norte, infraestructura ideada para prevenir riadas e inundaciones en Murcia canalizando el agua recogida en las ramblas del ... entorno de Espinardo, Juan Carlos I, Churra y Juan de Borbón, afrontará una nueva revisión a la propuesta que en noviembre del año pasado parecía definitiva en la llamada alternativa 3, opción que incluía las correcciones introducidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tras el análisis de riesgos presentado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) después de la dana de 2019.

Colectivos de la zona sur de Murcia, como la Asociación de Vecinos de La Purísima-Barriomar, no cejaron en denunciar que el proyectado colector, una obra de casi 7 kilómetros de extensión con un presupuesto cercano a los 200 millones de euros, «solo traslada el riesgo de una parte de la ciudad a otra», poniendo en peligro a las familias de Barriomar, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca y aledaños en el sector sur del municipio.

Tras reunirse ayer representantes de la asociación vecinal con el presidente de la CHS, Mario Urrea, el jefe de área de proyectos y obras, Sebastián Delgado, y el jefe de servicio técnico de la Dirección Técnica del organismo de cuenca, Juan Antonio Cánovas, el vicepresidente del colectivo, José Ángel Carcelén, explicó a LA VERDAD que «la CHS va a mandar a Madrid el proyecto a estudio para licitar, en un plazo de 8 a 12 meses, la redacción de un nuevo proyecto con mejoras, lo que nos deja mucho más tranquilas a las familias».

Por su parte, desde la CHS se indicó mediante un comunicado que el organismo de cuenca «ha recogido las inquietudes planteadas por la asociación de vecinos, a las que se dará respuesta en el nuevo proyecto a redactar desarrollando la alternativa 3, que fue la que finalmente se consensuó con el Ayuntamiento», y garantizó que «se ha adquirido el compromiso de que, cuando disponga de las alternativas más definidas, mantendrá informados a los representantes vecinales de los pasos que el proyecto vaya dando para que realicen aportaciones».

«Nos mantendremos ojo avizor para proteger a las familias de la zona sur»

Las infraestructuras hidráulicas se actualizan con los tiempos. Unos tiempos en los que los episodios climáticos adversos, como las danas o las sequías extremas –en alza– aumentan los riesgos para la población y echan por tierra las previsiones menos catastróficas.

«En el peor de los casos, se nos ha dicho en la reunión que el colector solo llevaría un máximo de 40 m3/s al Segura, en caso de que tuviera capacidad para absorberlos, y el resto se seguiría derivando por laminación a las ramblas de la zona norte, como hasta ahora», aseguró José Ángel Carcelén tras el encuentro técnico mantenido con el equipo de la CHS.

El reavivado desarrollo del plan parcial de la zona norte de Murcia está en el punto de mira de los vecinos de Barriomar-La Purísima, que ven en esos proyectos urbanísticos aún pendientes de culminar una amenaza indirecta para las áreas del sur de la ciudad, en cuanto a planes de contingencia hidráulicas se refiere.

«No vamos a exponer a nuestras familias al agua y al barro por el plan parcial de la zona norte», advertía Carcelén, quien, no obstante, insistió en que, aunque las sensaciones tras la reunión son «tranquilizadoras», desde la asociación estarán «ojo avizor».