El Cermi se adhiere a la conmemoración del 1.200 aniversario de Murcia Este comité, que representa a las personas con discapacidad en todo el país, celebra en la ciudad la reunión de su ejecutiva nacional

LA VERDAD Murcia Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:55

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reunió en Murcia a su ejecutiva nacional, donde además manifestó su adhesión al 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad. Desde esta organización, informaron también de que en su visita querían conocer «de primera mano la situación de las personas con discapacidad y sus familias en la ciudad y en la Región, así como las políticas locales de inclusión y accesibilidad universal desplegadas por el Ayuntamiento de la capital».

Encabezados por su presidente estatal, Luis Cayo, y el presidente del Cermi en la Región, Pedro Martínez, los integrantes de la ejecutiva fueron recibidos por el alcalde, José Ballesta, y otros integrantes de la corporación municipal en el Salón de Plenos. Ballesta agradeció la labor que desempeñan porque «ponen al ser humano en el centro de su actividad. Es el nuevo humanismo tan necesario en estos momentos sociales en los que vivimos, volver a las cosas que son realmente importantes».

Apoyo a la mujer y la niña

Coincidiendo con este encuentro, la Fundación Cermi Mujeres (FCM) presentó, a través de su presidenta, Concha Díaz, la agenda de actividades que desarrollará en los próximos meses, «con el objetivo de reforzar la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en España y en el ámbito europeo», apuntan desde esta organización.

Durante su intervención en la reunión de este comité ejecutivo del Cermi estatal, Concha Díaz destacó la celebración de la escuela de niñas y madres, que tendrá lugar del 10 al 12 de octubre en Madrid, cuyo fin es formar a niñas con discapacidad en los derechos de la infancia y la discapacidad con perspectiva de género. De esta iniciativa nacerá el Consejo de Participación de Niñas y Adolescentes con Discapacidad, un nuevo órgano de consulta y representación que se reunirá periódicamente de noviembre a junio.

Asimismo, anunció la próxima edición del VIII Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, que se celebrará en Valencia los días 24 al 26 de noviembre bajo el lema 'Mujeres valientes, mujeres sin límites'. Incluirá talleres sobre trata y explotación sexual, herramientas de denuncia y atención a víctimas.

En el plano internacional, la Fundación participará en una audición pública en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo sobre esterilización forzosa de mujeres y niñas con discapacidad, prevista para el 20 de noviembre.

Por último, Concha Díaz informó del inicio de un estudio sobre violencia contra las mujeres con discapacidad a petición del Observatorio Estatal de la Discapacidad y en colaboración con Intersocial, que permitirá identificar debilidades y retos de las políticas públicas y de los servicios de atención especializados de atención a mujeres víctimas de violencia de género para aquellas que tienen una discapacidad.