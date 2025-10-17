La Cámara de Comercio propone un plan integral para reactivar el casco histórico de Murcia

Ni el avance de las franquicias ni los anuncios de apertura de nuevos gimnasios han barrido del centro histórico de la ciudad la imagen de ... persianas bajadas, con o sin grafitis, que salpican calles tradicionalmente comerciales como Jabonerías, Sociedad o Calderón de la Barca y generan «un efecto dominó que se va contagiando y cuyo resultado es que la oferta general de la localidad se reduce». Con esta premisa, y con el objetivo de reactivar el centro emblemático de la ciudad, la presidenta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia, Miryam Fuertes, le ha presentado al concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, una propuesta de plan «conjunto y específico para el comercio minorista» que elimine de la fisonomía urbana los locales en los que se muestran, desde 2020 y 2021 en algunos casos, carteles de 'se alquila' o 'se vende'.

La estrategia planteada por la corporación supondría «una experiencia piloto en Murcia», aplicable en otros municipios de la Región. «Queremos ayudar e influir directamente en ese problema que tenemos claramente identificado, para poder dar viabilidad a esos comercios que ahora mismo no aportan ningún beneficio a la ciudad», asegura Fuertes, quien se muestra convencida de que, con este impulso coordinado, se abrirían oportunidades para nuevos emprendedores. «Esta propuesta ofrece una salida para el autoempleo y para los jóvenes», afirma.

Los comerciantes achacan las bajadas de persiana a la pandemia, la compra 'online' y la dificultad para aparcar y acceder al centro

Por esbozar alguna de las posibles líneas de acción, bajando al terreno pero dentro de una estrategia más ambiciosa y con más frentes en los que incidir, la reducción de impuestos -como el IBI- podría estar encima de la mesa para su debate y valoración.

La pandemia de coronavirus golpeó con fuerza al comercio de proximidad y disparó la venta digital. Sin embargo, la compra 'online' no es la única razón a la que apuntan los comerciantes consultados, autónomos en su mayoría que aún mantienen en pie negocios «de toda la vida», sean de ropa y calzado, complementos, joyerías o zapaterías en el entorno de la Catedral y la plaza Julián Romea. Así, los precios del aparcamiento en el centro, vía estacionamiento regulado o en los diferentes parkings, además de las dificultades de acceso rodado al centro urbano, añaden atractivo a los centros comerciales, restando competitividad a las tiendas de barrio.

La Orfebrería Joyeros Artesanos José Antonio Gil «La dificultad para entrar al centro y los nuevos hábitos de consumo nos afectan» Tros Mar Bernal «La sensación es más triste por la tarde, con los focos apagados en los locales que están cerrados»

Hard&Neck Francisco Correas «Si tuviera que volver a emprender, trabajaría por cuenta ajena o me iría fuera del casco» Simona Blu Silvia Pérez «Si los bajos volvieran a abrir, sería motivo de entusiasmo para los que aún estamos»

En este sentido, la presidenta de la Cámara de Murcia, conocedora del sector comercial y del inmobiliario en su calidad de directora ejecutiva de Profusa, explica que el cliente «muchas veces no va a una tienda determinada, sino que en familia se mueve por logística y busca servicios y productos en un radio de proximidad». Y apunta también a un «fenómeno del que no escapan otras ciudades españolas y europeas», y que restringe esa accesibilidad en transporte privado a los centros urbanos: los planes de movilidad y la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE).

Tristeza y preocupación es un mantra repetido por los comerciantes cuando dirigen la mirada a los locales inactivos. «Ver este panorama genera inseguridad en alguien que piense en emprender», se lamenta Francisco Correas desde su negocio en la calle Sociedad.