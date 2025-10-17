La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

En el cogollo de la plaza San Bartolomé, frente a la sede de la Cámara de Comercio de Murcia, hay dos locales cerrados. Kiko Asunción / AGM

La Cámara de Comercio propone un plan integral para reactivar el casco histórico de Murcia

La corporación plantea al Ayuntamiento una estrategia conjunta para dar viabilidad a los locales cerrados y fomentar el autoempleo

Gema Escobar

Gema Escobar

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:40

Ni el avance de las franquicias ni los anuncios de apertura de nuevos gimnasios han barrido del centro histórico de la ciudad la imagen de ... persianas bajadas, con o sin grafitis, que salpican calles tradicionalmente comerciales como Jabonerías, Sociedad o Calderón de la Barca y generan «un efecto dominó que se va contagiando y cuyo resultado es que la oferta general de la localidad se reduce». Con esta premisa, y con el objetivo de reactivar el centro emblemático de la ciudad, la presidenta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia, Miryam Fuertes, le ha presentado al concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, una propuesta de plan «conjunto y específico para el comercio minorista» que elimine de la fisonomía urbana los locales en los que se muestran, desde 2020 y 2021 en algunos casos, carteles de 'se alquila' o 'se vende'.

