La Cámara de Comercio propone un plan integral para reactivar el casco histórico de Murcia
La corporación plantea al Ayuntamiento una estrategia conjunta para dar viabilidad a los locales cerrados y fomentar el autoempleo
Viernes, 17 de octubre 2025, 22:40
Ni el avance de las franquicias ni los anuncios de apertura de nuevos gimnasios han barrido del centro histórico de la ciudad la imagen de ... persianas bajadas, con o sin grafitis, que salpican calles tradicionalmente comerciales como Jabonerías, Sociedad o Calderón de la Barca y generan «un efecto dominó que se va contagiando y cuyo resultado es que la oferta general de la localidad se reduce». Con esta premisa, y con el objetivo de reactivar el centro emblemático de la ciudad, la presidenta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia, Miryam Fuertes, le ha presentado al concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, una propuesta de plan «conjunto y específico para el comercio minorista» que elimine de la fisonomía urbana los locales en los que se muestran, desde 2020 y 2021 en algunos casos, carteles de 'se alquila' o 'se vende'.
La estrategia planteada por la corporación supondría «una experiencia piloto en Murcia», aplicable en otros municipios de la Región. «Queremos ayudar e influir directamente en ese problema que tenemos claramente identificado, para poder dar viabilidad a esos comercios que ahora mismo no aportan ningún beneficio a la ciudad», asegura Fuertes, quien se muestra convencida de que, con este impulso coordinado, se abrirían oportunidades para nuevos emprendedores. «Esta propuesta ofrece una salida para el autoempleo y para los jóvenes», afirma.
Los comerciantes achacan las bajadas de persiana a la pandemia, la compra 'online' y la dificultad para aparcar y acceder al centro
Por esbozar alguna de las posibles líneas de acción, bajando al terreno pero dentro de una estrategia más ambiciosa y con más frentes en los que incidir, la reducción de impuestos -como el IBI- podría estar encima de la mesa para su debate y valoración.
La pandemia de coronavirus golpeó con fuerza al comercio de proximidad y disparó la venta digital. Sin embargo, la compra 'online' no es la única razón a la que apuntan los comerciantes consultados, autónomos en su mayoría que aún mantienen en pie negocios «de toda la vida», sean de ropa y calzado, complementos, joyerías o zapaterías en el entorno de la Catedral y la plaza Julián Romea. Así, los precios del aparcamiento en el centro, vía estacionamiento regulado o en los diferentes parkings, además de las dificultades de acceso rodado al centro urbano, añaden atractivo a los centros comerciales, restando competitividad a las tiendas de barrio.
La Orfebrería Joyeros Artesanos
José Antonio Gil
«La dificultad para entrar al centro y los nuevos hábitos de consumo nos afectan»
Tros
Mar Bernal
«La sensación es más triste por la tarde, con los focos apagados en los locales que están cerrados»
Hard&Neck
Francisco Correas
«Si tuviera que volver a emprender, trabajaría por cuenta ajena o me iría fuera del casco»
Simona Blu
Silvia Pérez
«Si los bajos volvieran a abrir, sería motivo de entusiasmo para los que aún estamos»
En este sentido, la presidenta de la Cámara de Murcia, conocedora del sector comercial y del inmobiliario en su calidad de directora ejecutiva de Profusa, explica que el cliente «muchas veces no va a una tienda determinada, sino que en familia se mueve por logística y busca servicios y productos en un radio de proximidad». Y apunta también a un «fenómeno del que no escapan otras ciudades españolas y europeas», y que restringe esa accesibilidad en transporte privado a los centros urbanos: los planes de movilidad y la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE).
Tristeza y preocupación es un mantra repetido por los comerciantes cuando dirigen la mirada a los locales inactivos. «Ver este panorama genera inseguridad en alguien que piense en emprender», se lamenta Francisco Correas desde su negocio en la calle Sociedad.
