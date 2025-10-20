La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Uno de los cactus de Oppenheim, detrás del rótulo. Guillermo Carrión / AGM

Los cactus de Dennis Oppenheim se mudan a la Cárcel Vieja de Murcia

El traslado desde la plaza de Castilla pretende dar carpetazo a la polémica que envuelve esta obra de un artista referente del siglo XX que ha acabado arrinconada en la rotonda

Miguel Rubio

Miguel Rubio

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:56

'Jardín de cactus', el conjunto escultórico que Dennis Oppenheim (Washington, 1938-Nueva York, 2011) levantó hace casi dos décadas en la rotonda de ... la plaza de Castilla de Murcia, cambiará de emplazamiento. El Ayuntamiento baraja su traslado al entorno de la Cárcel Vieja, el equipamiento municipal dedicado al arte contemporáneo. Con la nueva ubicación, el equipo de gobierno pretende zanjar una polémica que el mismo ejecutivo de José Ballesta ha contribuido en buena medida a engordar. Las seis piezas metálicas concebidas por este artista referente del siglo XX sufren el deterioro por el paso del tiempo y la falta de cuidados, y, además, recientemente, han quedado semiocultas con la instalación de un gran rótulo y un corazón decorativo.

