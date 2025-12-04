El Cabildo de Cofradías de Murcia reconoce a Luis Alberto Marín como nazareno del año José Ballesta ha sido distinguido con la medalla de oro

El Cabildo Superior de Cofradías de Murcia aprobó este jueves, por unanimidad, sus distinciones de 2026, que reconocen al consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, como nazareno de año y al alcalde José Ballesta con la medalla de oro.

Además, Alfonso Alburquerque recibe el nombramiento de mayordomo de honor, y el de procesionista de honor recae en Javier Soriano González.

Como camareros de honor han sido reconocidos María Sampayo Exporta, camarera de Jesús atado a la Columna de la cofradía del Perdón, y Antonio Sánchez del Campo, camarero del Cristo de las Penas de la Archicofradía de la Sangre.

Logran una mención especial del Cabildo la Agrupación Sardinera por el 175 Aniversario de su Fundación; la Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia por el 175 Aniversario de su Fundación; la Residencia de Ancianos Hogar de Betania; y el Cabildo de Hermandades de la Aurora de la Región de Murcia.

El paso de San Juan Evangelista de la Cofradía de la Esperanza por su L Aniversario y el paso del Descendimiento de la Cofradía de la Misericordia por su XXV Aniversario logran también menciones especiales.

El Homenaje a Escultores ha ido a parar a D. Juan José Quirós Illán y D. Carlos Montero Gil se lleva el Diploma Especial de reconocimiento del Cabildo al mérito artístico.

Por último, los Nazarenos de Honor de las cofradías del año 2026 son lo siguientes:

Cofradía del Stmo. Cristo del Amparo: D. Jesús Béjar Caballero.

Cofradía del Stmo. Cristo de la Fe: D. Jesús Nicolás López.

Cofradía del Stmo. Cristo de la Caridad: D. Alejandro Sánchez López.

Cofradía del Stmo. Cristo de la Esperanza: D. Antonio José Martínez Navarro.

Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón: D. David Cascales Puerta.

Hermandad de N.P. Jesús del Rescate: D. Jose Fernando Espinosa Celdrán.

Asociación del Stmo. Cristo de la Salud: Dña. María Concepción Cañizares Bautista.

Archicofradía de la Preciosísima Sangre: D. Pedro Lázaro Ortega.

Cofradía del Stmo. Cristo del Refugio: D. Octavio Martínez-Garre Nicolás.

Cofradía de N.P. Jesús Nazareno: D. Francisco Javier Díez de Revenga Torres.

Cofradía del Stmo. Cristo de la Misericordia: D. Fernando Gómez Poveda.

Cofradía de Servitas: D. Antonio José García-Romero García.

Cofradía del Santo Sepulcro: La Muy Ilustre Y Venerable Cofradía Del Stmo. Cristo Del Calvario Y María Stma De Los Dolores De La Pedanía De Monteagudo.

Cofradía del Stmo. Cristo Yacente: D. José Luis Marcos Rubio.

Archicofradía de Ntro. Señor Jesucristo Resucitado: Dña. María Dolores Navarro Martínez.