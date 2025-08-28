El 12% de las búsquedas de alquiler en la Región de Murcia provienen de extranjeros Las nacionalidades más destacadas son la alemana, en primera posición, seguida de la inglesa y francesa

LA VERDAD Jueves, 28 de agosto 2025, 11:00

La Región de Murcia se encuentra en el 13º puesto de comunidades españolas con más visitas procedentes del extranjero, según idealista. Tan solo en 2024, la visitaron más de un millón de turistas. Asimismo, un 11,6% del total de personas, que buscan alquilar una vivienda en la Región, proceden de otro país. En concreto, la nacionalidad que se encuentra en primera posición es la alemana, con un 11% del total de los extrajeros; con un 10% se establecen los ingleses con el segundo puesto; y finalmente, los ciudadanos de Francia se encuentran en tercer lugar, con un 9% del total.

A nivel nacional, las viviendas en alquiler anunciadas en las provincias de Baleares (29,1%), Alicante (27,4%), Málaga (25,7%) y Santa Cruz de Tenerife (21,9%) reciben un destacado interés desde el extranjero, todas por encima del 20% del total de la demanda durante el primer trimestre del año, según el estudio de idealista. De los grandes mercados residenciales, los alquileres en la provincia de Valencia (17%) reciben un mayor peso de visitas foráneas, por delante de Barcelona (15,3%) y Madrid (9,1%).

En general, las viviendas en alquiler en las provincias costeras y turísticas, como las de la Región, reciben una mayor proporción de visitas procedentes del extranjero, destacando la fuerte demanda procedente de países europeos como Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos e Italia, pero también desde EEUU, Argentina, Marruecos o Colombia.