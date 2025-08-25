El Ayuntamiento de Murcia crea una encuesta ciudadana para reducir el desperdicio alimentario en los hogares Los objetivos son comprender por qué se desecha comida, definir medidas que reduzcan estas acciones y fomentar hábitos de consumo más sostenibles

La concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, presentando la Encuesta sobre el Desperdicio de los Hogares.

LA VERDAD Lunes, 25 de agosto 2025, 13:42 Comenta Compartir

La concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, presentó este lunes la Encuesta sobre el Desperdicio de los Hogares en el Municipio de Murcia. El objetivo de esta acción es cuantificar y comprender cómo, cuándo y por qué se desperdician alimentos en los hogares murcianos, con el fin de definir futuras medidas que permitan reducir el desperdicio y fomentar hábitos de consumo más sostenibles.

La encuesta, que está disponible en el portal de participación ciudadana MiMurcia, permanecerá abierta entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025 y puede ser respondida por cualquier vecino del municipio. El cuestionario consta de 23 preguntas agrupadas en cuatro bloques: datos generales, hábitos de compra y consumo, gestión de alimentos y desperdicio, y percepción y cambio.

Las preguntas sobre los hábitos relativos a la periodicidad y lugar de compra se centraron en la frecuencia con que se hace la compra principal de alimentos, el lugar en el que se realiza y si se hace con planificación o no. Con respecto a la gestión de los alimentos y del desperdicio, hay un bloque de 9 preguntas entre las que destacan cada cuanto tiempo se tiran los alimentos, si se hace durante el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena.

Qué tipo de alimentos se suelen tirar más a menudo, los motivos; si se consumen o reutilizan para otras comidas y si se conoce la diferencia entre 'fecha de caducidad' y 'de consumo preferente' son algunas de las cuestiones que completan este bloque.

En cuanto a la percepción y cambio, se cuestiona a los encuestados sobre si se evalúa la cantidad de alimentos a comprar, si se cree que el desperdicio alimentario es un problema importante en los hogares, si se compran alimentos próximos a la fecha de consumo al estar de oferta o si las familias estarían dispuestas a recibir consejos para reducir el desperdicio alimentario.

La concejal Mercedes Bernabé señaló que «conocer en detalle la realidad de nuestros hogares es fundamental para diseñar políticas eficaces que reduzcan el desperdicio alimentario y avancen en la estrategia de economía circular de Murcia».

Esta iniciativa se integró en la Estrategia de Economía Circular del Municipio de Murcia, que cuenta con 6 ejes, 22 líneas prioritarias y 30 acciones, entre ellas el diagnóstico del desperdicio alimentario. El Ayuntamiento ha sido reconocido a nivel nacional por esta estrategia, que persigue cerrar el ciclo de los recursos, reducir residuos y favorecer un consumo responsable.

Compromiso con el Green City Accord

La acción también forma parte de los compromisos de Murcia con el Green City Accord, acuerdo europeo para hacer ciudades más limpias, verdes y saludables, y se suma a otras iniciativas previas como los proyectos europeos VALUEWASTE, donde se pregunta a la ciudadanía sobre la separación de los residuos en el hogar y el futuro contenedor marrón, y HOOP, centrado en la aceptación de los bioproductos obtenidos a partir de residuos orgánicos urbanos.

Con este nuevo paso, el Ayuntamiento de Murcia reafira su idea de aportar por una ciudad más sostenible, comprometida y resiliente, donde la colaboración ciudadana es clave para alcanzar los objetivos ambientales y sociales.

Esta actuación está dentro del proyecto europeo GreenMe5 LIFE, que financió la Comisión Europea, del que el Ayuntamiento de Murcia forma parte junto a otras ciudades europeas como Arezzo, Helsingborg, Vilna y Cieza. El presupuesto asignado al consistorio asciende a 349.644,97 euros.

En este proyecto, se pondrá en marcha a partir del próximo curso una auditoría para reducir el desperdicio alimentario en seis colegios del entorno de Conexión Sur. Esta intervención plantea como objetivo identificar y reducir los alimentos que se desechan en los comedores escolares, fomentar hábitos de consumo sostenible y reforzar la educación ambiental entre el alumnado.