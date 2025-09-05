El Ayuntamiento de Murcia congelará los impuestos y tasas municipales para el próximo año El Consistorio cifra en 25 millones la cantidad que dejará de ingresar por la no actualización del IPC y la aplicación de bonificaciones; los presupuestos irán a Pleno en octubre

Pedro Navarro Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:34

Tras la importante subida de impuestos y tasas registrada este año, el Ayuntamiento de Murcia optará el próximo ejercicio por la contención impositiva. Así, el proyecto de modificación de las Ordenanzas Fiscales, al que dio luz verde este viernes la Junta de Gobierno como paso previo a su aprobación por el Pleno Municipal este septiembre, fija la congelación de todos los impuestos, tasas y precios públicos municipales. Ello supone que no se aplicará la actualización de sus cuantías conforme al IPC (Índice de Precios al Consumo). El Consistorio cuantifica el ahorro para los ciudadanos con motivo de esta congelación en unos 25 millones, sumando tanto lo que se dejará de ingresar por la no actualización como los más de 14 millones que no se recaudarán en base a las bonificaciones fiscales a los contribuyentes.

Cierto es que el impacto de dichas bonificaciones se situó el año pasado entre los 16 y 18 millones. Sin embargo, destacó el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, que no se incluyen en esta cuantía de los 14 millones las bonificaciones relativas al transporte público, cuyo impacto se cerrará al cierre del próximo ejercicio, y se espera que acabe sumando una cuantía similar a la que se va a dejar de ingresar por esta vía durante el presente año.

«Este instrumento, elemento fundamental para la justicia social y la redistribución, nos permite, por ejemplo, beneficiar a las familias numerosas y a otros colectivos, al tiempo que se impulsa la actividad económica o se ayuda a proteger el patrimonio histórico con la deducción, por ejemplo, de hasta el 75% en el IBI para los edificios singulares o de interés cultural el histórico», remarcó el edil.

El Ayuntamiento desgrana que dejará de ingresar unos 6 millones de euros relativos al Impuesto de Bienes Inmuebles por la no aplicación del IPC y otros 8 por las bonificaciónes; entre 300.000 y 500.000 euros en el caso del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, más conocido como el 'sello del coche'; y hasta 500.000 euros en los que respecta al IAE o Impuesto de Actividades Económicas; así como 800.000 en lo referido al ICIO. También se calcula que no tendrá unos dos millones de euros por la elevación de los porcentajes exentos en el impuesto de plusvalías en el caso de las transmisiones de bienes 'post mortem', o lo que es lo mismo, las que provengan de herencias, en el caso de la vivienda habitual del fallecido para familiares.

Además, Muñoz anunció la eliminación de la tasa por la prestación de los servicios de sonometría, que grava las mediciones municipales de ruidos en el caso de denuncias por el exceso de emisiones procedentes de la industria, de eventos o del ocio nocturno y que se cuelan en viviendas. Una medida que se puso en práctica de manera similar el año pasado, en lo refereido por ejemplo a la tasa de servicios de bomberos. El precio de las sonometrías eran de 130 euros para la medición estándar, 155 euros en horario nocturno y más de 40 euros por el precintado y desprecintado de los limitadores de sonido.

También se congelan tasas como las del servicio de control de zoonosis, la del cementerio municipal o las de aprovechamientos especiales de la vía pública, como las de mercadillos. Tampoco suben los precios de las escuelas municipales o de las instalaciones deportivas del municipio. Además, subraya el concejal que se incrementarán los beneficiarios de la 'tasa cero' en lo que respecta a la tasa de basuras, bonificando con hasta un millón de euros de murcianos.

Finalmente, Muñoz señaló que, ante las peticiones del sector empresarial, se va a modificar la tasa de aprovechamiento especial de la vía pública en polígonos industriales para vados o reservas de entrada de vehículos a garajes. «Vamos a regularizar, ordenar y distribuir de manera más justa y económica las tarifas que se pagan en los distintos polígonos, con una tarifa anual y uniforme, favoreciendo la implantación de nuevas empresas», indicó.

Presupuestos antes de fin de año Muñoz defiende que estas medidas son fruto de «un trabajo económico arduo de año y medio de ordenación de las cuentas y racionalización del gasto, ante el gran desequilibrio presupuestario que nos encontramos, con cifras negativas históricas, y lo hemos hecho sin que los servicios públicos se hayan visto afectados». Las Ordenanzas Fiscales son un paso necesario para la aprobación de los presupuestos municipales de 2026, que según indicó el edil del ramo, «volverán a aprobarse en tiempo y forma». «Ya lo hicimos el año pasado con la aprobación de unas cuentas que han sido ejecutivas desde el 1 de enero de 2025, y lo volveremos a hacer de cara al año próximo», apostilló el edil, señalando que el borrador ya se encuentra cerrado y ha sido compartido con todos los servicios municipales. De esta manera, la intención es que los presupuestos sean aprobados por la Corporación de manera inicial en el Pleno de octubre, de manera que como tarde, y tras la resolución de las alegaciones que puedan plantearse, estos puedan recibir luz verde definitiva en el pleno de diciembre. Las Ordenanzas Fiscales podrían estar aprobadas antes, ya que tras su votación en septiembre, si no hay alegaciones, se harán efectivas tras el periodo de exposición pública y, si no, serán ratificadas al mes siguiente.