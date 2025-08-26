El Ayuntamiento de Murcia asume un tramo de la vía de servicio de la A-7 en Cabezo de Torres

LA VERDAD Martes, 26 de agosto 2025, 21:09 Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido al Ayuntamiento de Murcia la titularidad del tramo de la vía de servicio de la carretera A-7 situado en los márgenes del nuevo Polígono de Cabezo de Torres-El Esparragal, a solo unos metros de las nuevas instalaciones de la operadora logística Cash Europa. Este comprende la vía existente entre los kilómetros 563,180 y 563,580, en su margen izquierda, en la pedanía de Cabezo de Torres. El tramo objeto de cesión tiene una longitud de 266 metros y una superficie estimada de 2.723,66 metros cuadrados

La cesión se hizo efectiva el 2 de julio de 2025, tras la firma del acta por ambas partes. El Ayuntamiento de Murcia asume así la titularidad del tramo reseñado, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos, siendo a partir de ahora el responsable de su conservación y mantenimiento. Este cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, ni genera obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado.