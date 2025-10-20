La avenida Juan de Borbón de Murcia sumará una nueva promoción de viviendas: estas son las características del proyecto Los trabajos de construcción empezarán en 2026 en una parcela de 1.000 metros cuadrados situada al lado de la rotonda de Los Cubos y enfrente de la futura ciudad deportiva del Real Murcia

Alberto Gómez Lunes, 20 de octubre 2025, 20:00

La zona norte de Murcia constituye desde hace años una zona de expansión en la que la construcción de vivienda nueva es una constante, consolidando este ámbito de la ciudad como uno de los que más ha crecido y se ha desarrollado, atrayendo nuevos habitantes a este entorno de forma constante. En este sentido, la avenida Juan de Borbón y sus aledaños representan un espacio que atrae proyectos enfocados en levantar más inmuebles.

Este es el caso de una nueva promoción que comenzará a construirse en 2026 en una parcela de 1.000 metros cuadrados de extensión situada en la avenida Juan de Borbón, al lado de la rotonda de Los Cubos, enfrente de la futura ciudad deportiva del Real Murcia y próxima al palmeral de Santiago y Zaraiche y el Olimpic Club.

La constructora murciana Urdecon y la consultora HG Patrimonial, que tiene entre sus líneas de negocio la comercialización inmobiliaria, van a ejecutar el proyecto Kubyc Homes, que plantea la creación de 8 adosados. Cada uno tendrá una superficie de más de 350 metros. Habrá dos tipos de vivienda. Uno será la 'K Elegance', con planta trastero, planta baja con piscina y primera planta. Contarán con cuatro dormitorios, dos baños, un aseo, terraza de más de 50 metros, salón cocina, lavadero y patio.

El otro modelo de vivienda que se construirá en esta promoción será la versión 'K Premium'. Estas casas tendrán planta trastero, planta baja con piscina, primera planta y otra planta opcional que será cubierta y tendrá piscina. Además, contará con cuatro dormitorios, dos baños, un aseo, salón cocina, lavadero y patio. Esta opción ofrece la posibilidad de incorporar una piscina en un solárium, una bodega y un garaje interior o exterior.

Asimismo, entre las características que tendrán las viviendas se encuentra la instalación completa de climatización calor y frío mediante bomba de calor, abre puertas eléctrico con cámara en el exterior, un equipo de aerotermia que producirá agua caliente individualizada y aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco, entre otras.

Las obras para levantar estas ocho viviendas comenzarán en los próximos meses. Los interesados en conocer la letra pequeña de esta promoción pueden encontrar los detalles de la misma en la página web del proyecto.