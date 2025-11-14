La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un vallado delimita la zona en la que se está instalando el nuevo ascensor del parking. ANDRÉS MOLINA / AGM

Un ascensor mejora la accesibilidad del aparcamiento de Verónicas en Murcia

El Ayuntamiento cubre una de las carencias que presentaban las instalaciones en el momento de su reversión a manos públicas

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:44

No es ni mucho menos inusual encontrarse con personas mayores o con movilidad reducida utilizando la rampa destinada a vehículos para acceder al parking de Plano de San Francisco. Y es que este aparcamiento subterráneo, uno de los más antiguos de la ciudad, presenta diversas carencias que el Consistorio murciano se ha propuesto abordar, dentro de un proceso de modernización, tras la reversión del mismo a manos del Ayuntamiento el año pasado, una vez finalizadas las cuatro décadas de concesión municipal. Algunas de estas deficiencias son las relativas a la normativa de accesibilidad universal. Por ello, Urbamusa, empresa pública que explota las instalaciones, inició el pasado 28 de octubre las obras de instalación de un ascensor del que carecían y «que permitirá el uso sin barreras de las dos plantas que incluyen las mismas», según indicaron fuentes del Ayuntamiento.

La finalización del elevador accesible, con capacidad para ocho personas, está prevista para mediados del mes de diciembre, «lo que permitirá a vecinos y visitantes mejorar la experiencia de estacionamiento en cualquiera de sus 350 plazas para disfrutar de la programación navideña, realizar sus compras en el emblemático mercado de Verónicas o conocer la ciudad gracias a su ubicación estratégica», defendieron las mismas fuentes.

De hecho, señalaron estas que el ascensor se ubicará en el jardín del Plano de San Francisco, junto al acceso peatonal situado frente a la entrada lateral de la plaza de abastos, «lo que generará sinergias» con el histórico espacio comercial. Este compromiso con la accesibilidad se ha visto también reflejado en la puesta en marcha de nuevos aparcamientos para personas con movilidad reducida y la redimensión de plazas para dotarlas de un 30% más de tamaño.

