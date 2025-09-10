Arranca la construcción del nuevo centro de día para personas con discapacidad en Churra Está previsto que las instalaciones, dónde más de un centenar de usuarios recibirán una atención integral y especializada, estarán finalizadas en junio de 2026

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, visita el inicio de las obras del centro de día y de autonomía personal para personas con discapacidad de Churra.

La Comunidad inicia las obras del nuevo centro de día para personas con discapacidad en la pedanía murciana de Churra, que ofrecerá a más de un centenar de usuarios una atención integral y más especializada. Las instalaciones contarán, por primera vez, con un servicio para promocionar la autonomía personal (Sepap) que facilitará a los usuarios la posibilidad de desarrollar y mantener destrezas básicas para fomentar su autonomía personal.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, visitó este miércoles el inicio de las obras de este proyecto, al que el Gobierno regional ha destinado más de cinco millones de euros de fondos Next Generation, que estará finalizado en junio de 2026.

Ruiz, acompañada por la concejala de Mujer, Políticas de conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, Ascensión Carreño, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia (Cermi), Pedro Martínez, participó en la plantación del primer árbol que tendrá el jardín de 2.300 metros cuadrados que se extenderá alrededor del centro. Un acto en el que también participaron los usuarios y familiares de la residencia para personas con discapacidad de Churra.

Se trata de un proyecto, como destacó la consejera, que dotará a los usuarios de «un espacio abierto, accesible y muy luminoso, que estimulará las capacidades cognitivas, emocionales y de socialización de los usuarios, que contará con un jardín donde podrán disfrutar de la naturaleza. Un entorno seguro y acogedor dirigido a mejorar el bienestar de las personas con discapacidad».

Las instalaciones, ubicadas junto a la actual residencia de personas con discapacidad de Churra, se extenderán en una superficie de cerca de 17.000 metros cuadrados y constarán de dos plantas. Dispondrán de espacios comunes en la parte central como zonas de estancia, comedores, cocina, baños o zonas administrativas. Los dos servicios, el de centro de día y el Sapap, aunque se encuentran integrados de forma independiente, estarán comunicados entre sí.

El centro destaca por su simetría y modularidad para adaptar los espacios a las necesidades y preferencias de los usuarios. Ruiz señaló que «las instalaciones están pensadas para promover la accesibilidad y el movimiento, en un área multifuncional que mejora la dinámica de las actividades diarias. Esto contribuye a generar una experiencia transformadora y enriquecedora».

Con esta construcción, el Gobierno regional continúa cumpliendo con su compromiso de dotar a las personas con discapacidad de más espacios dirigidos a mejorar su autonomía y bienestar. Unas instalaciones, en este caso, con áreas adaptadas a las necesidades de los usuarios, donde se les ofrecerá una atención integral más personalizada.