La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción

Sin compás de espera. El atractivo de la zona norte del municipio para los inversores es innegable. Principal zona de expansión residencial del municipio, también ... se ha convertido en su polo comercial más destacado, ante la existencia de los dos grandes centros comerciales de Murcia. La presencia de estas dos grandes superficies así como sus amplios espacios y su conexión directa con las principales autovías funciona de reclamo tanto para negocios de hostelería –predominando los de comida rápida– como para otro tipo de negocios minoristas.

Por eso, no sorprende que la reciente salida de la zona de la compañía logística Cash Europa haya sido rápidamente cubierta, al menos en cuanto al vacío urbano que dejaba en el entorno. Hay que recordar que la empresa responsable de los supermercados Dumbo, con base desde hace varias décadas en la pedanía norteña, ha trasladado su sede operativa al nuevo polígono de Cabezo de Torres-El Esparragal, del que es buque insignia.

Cierto es que las necesidades de crecimiento de Cash Europa le exigían buscar un espacio mucho mayor para ubicar un nuevo centro logístico, pero no lo es menos que las instalaciones con las contaba a la entrada de la citada pedanía disponían de un espacio nada despreciable de más de 12.000 metros cuadrados. Esta parcela será ahora ocupada por la empresa Bricolaje Bricoman, SLU, tal y como recoge el cartel informativo de obra que luce en su vallado exterior.

Detalla este quiénes son los responsables de unos trabajos que han arrancado este verano con el derribo de las naves con las que contaba Cash Europa. Evidentemente, las características de estas, con grandes cámaras frigoríficas y una multitud de muelles de carga, no se adaptan a las necesidades de Bricolaje Bricoman, que gestiona los establecimientos que operan bajo la marca Obramat.

Otra tienda en San Ginés

Por tanto, el espacio utilizado anteriormente por la citada compañía logística será ocupado próximamente por un gran almacén dedicado a la venta de materiales de construcción y reforma. Hay que recordar que Obramat ya cuenta con una gran superficie de este tipo en el municipio, concretamente el Polígono Industrial Oeste, en San Ginés.

Según ha podido saber LA VERDAD, la superficie útil construida en la parcela de Churra alcanzará los 6.500 m2, divididos entre 3.000 metros de zona de venta y otros 3.500 destinados a área logística y de almacén. Asimismo, además de oficina y cafetería, dispondrá de un espacio de patios descubierto y aparcamiento que incluirá más de 200 plazas de estacionamiento.

«Proyectos como este nos ilusionan y demuestran el interés que despierta la pedanía, en la que se sigue cubriendo cualquier espacio disponible», señalaba a LA VERDAD el presidente de la junta municipal de Churra, José Antonio Cuevas. «Es un ejemplo más del dinamismo del municipio», apostillaba el edil de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro Corchón.

Un ejemplo más de ese interés por la zona lo constituye la construcción a apenas unos cientos de metros de estas instalaciones, justo detrás del supermercado Lidl, de una nueva electrolinera. Esta llega impulsada por Wenea, empresa fundada en 2017 y que está desplegando una red propia de carga de uso público, accesible para todos los modelos de vehículos eléctricos, «garantizando la mayor cobertura del mercado en España, Reino Unido y Portugal», según indican en su página web.