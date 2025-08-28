La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Espacio ocupado anteriormente por las instalaciones de Cash Europa, las cuales ya han sido demolidas. VICENTE VICÉNS / AGM

La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción

Derriban las enormes naves en las que operaba la empresa logística en la pedanía de Churra antes de su traslado al nuevo polígono junto a la A-7

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:21

Sin compás de espera. El atractivo de la zona norte del municipio para los inversores es innegable. Principal zona de expansión residencial del municipio, también ... se ha convertido en su polo comercial más destacado, ante la existencia de los dos grandes centros comerciales de Murcia. La presencia de estas dos grandes superficies así como sus amplios espacios y su conexión directa con las principales autovías funciona de reclamo tanto para negocios de hostelería –predominando los de comida rápida– como para otro tipo de negocios minoristas.

