La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pisos en alquiler en el centro de Murcia en una imagen de archivo. Vicente Vicéns/ AGM

Los alquileres de vivienda, locales comerciales y garajes en Murcia lideran la rentabilidad nacional

LA VERDAD

Murcia

Martes, 7 de octubre 2025, 21:43

Comenta

La capital murciana lideró la rentabilidad bruta de la vivienda, los locales comerciales y los garajes entre las capitales españolas durante el tercer trimestre de 2025, según el informe publicado este martes por Idealista. En concreto, la capital de la Región obtuvo el 7,7% en cuanto a la rentabilidad de la compra de una vivienda en el mercado del alquiler, la tasa más elevada, seguida por Zamora (7,5%), Lérida (7,5%), Jaén (7,4%), Huelva y Ceuta (7,1% en ambos casos). En cuanto a los locales comerciales, Murcia presenta un retorno del 11,7%, seguida por Zaragoza, con un 11%, Oviedo (10,9%), Tarragona (10,8%), Lérida (10,8%), Huelva y Gerona (10,7% en ambas ciudades).

Y en materia de garajes, la mayor rentabilidad se obtiene en Murcia (8,8%), Castellón de la Plana (8,1%), Toledo y Ávila (6,9% en ambos casos). En Barcelona, la tasa de retorno se sitúa en el 6,3% y en Madrid se queda en el 5,4%.

Respecto a las oficinas, el mayor retorno se obtiene en Sevilla (11,2%), Zaragoza (9,8%), Vitoria (9,3%), Burgos (9,2%), Lérida (9%) y Murcia (8,6%). Por encima del 8% también se encuentran Castellón de la Plana (8,4%), Las Palmas de Gran Canaria (8%) y Valladolid (8%).

A nivel nacional, la rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado durante el tercer trimestre hasta el 6,9%, ya que al finalizar el verano de 2024 el retorno que ofrecía se situaba en el 7,2%.

Según el estudio realizado por idealista, la rentabilidad obtenida casi duplica, en el peor de los productos inmobiliarios analizados, las tasas que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años (3,3%).

En el informe, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, las oficinas se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  3. 3 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  4. 4 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  5. 5

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  6. 6 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  7. 7

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes
  8. 8 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  9. 9 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  10. 10 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los alquileres de vivienda, locales comerciales y garajes en Murcia lideran la rentabilidad nacional

Los alquileres de vivienda, locales comerciales y garajes en Murcia lideran la rentabilidad nacional