Los alquileres de vivienda, locales comerciales y garajes en Murcia lideran la rentabilidad nacional

Martes, 7 de octubre 2025

La capital murciana lideró la rentabilidad bruta de la vivienda, los locales comerciales y los garajes entre las capitales españolas durante el tercer trimestre de 2025, según el informe publicado este martes por Idealista. En concreto, la capital de la Región obtuvo el 7,7% en cuanto a la rentabilidad de la compra de una vivienda en el mercado del alquiler, la tasa más elevada, seguida por Zamora (7,5%), Lérida (7,5%), Jaén (7,4%), Huelva y Ceuta (7,1% en ambos casos). En cuanto a los locales comerciales, Murcia presenta un retorno del 11,7%, seguida por Zaragoza, con un 11%, Oviedo (10,9%), Tarragona (10,8%), Lérida (10,8%), Huelva y Gerona (10,7% en ambas ciudades).

Y en materia de garajes, la mayor rentabilidad se obtiene en Murcia (8,8%), Castellón de la Plana (8,1%), Toledo y Ávila (6,9% en ambos casos). En Barcelona, la tasa de retorno se sitúa en el 6,3% y en Madrid se queda en el 5,4%.

Respecto a las oficinas, el mayor retorno se obtiene en Sevilla (11,2%), Zaragoza (9,8%), Vitoria (9,3%), Burgos (9,2%), Lérida (9%) y Murcia (8,6%). Por encima del 8% también se encuentran Castellón de la Plana (8,4%), Las Palmas de Gran Canaria (8%) y Valladolid (8%).

A nivel nacional, la rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado durante el tercer trimestre hasta el 6,9%, ya que al finalizar el verano de 2024 el retorno que ofrecía se situaba en el 7,2%.

Según el estudio realizado por idealista, la rentabilidad obtenida casi duplica, en el peor de los productos inmobiliarios analizados, las tasas que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años (3,3%).

En el informe, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, las oficinas se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable.