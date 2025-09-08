La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Noguera enseña los desperfectos en el templo. Kiko Asunción / AGM

La Alberca busca fondos con una carrera para arreglar su parroquia

Tendrá lugar el 5 de octubre con la intención de financiar el arreglo de la cimentación y las grietas del edificio

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:39

«Es un deterioro muy lento», explica Juan José Noguera, mientras señala en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en La Alberca, las grietas, ... desconchones, humedades y otros desperfectos que el tiempo ha ido abriendo en sus paredes, en sus columnas, en su cimentación o en la pintura. «No es que se vaya a hundir, pero hay que hacer una obra considerable», asegura el sacerdote sobre el estado de un edificio levantando en el siglo XVIII y que se encuentra enclavado en el centro de la pedanía murciana. En concreto, esa «obra considerable» requeriría de 600.000 euros, según Noguera. Hay desprendimientos y fisuras que sigue enseñando tanto en el exterior como en el interior y que tienen su principal causa en los problemas en los cimientos.

