La Alberca busca fondos con una carrera para arreglar su parroquia

«Es un deterioro muy lento», explica Juan José Noguera, mientras señala en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en La Alberca, las grietas, ... desconchones, humedades y otros desperfectos que el tiempo ha ido abriendo en sus paredes, en sus columnas, en su cimentación o en la pintura. «No es que se vaya a hundir, pero hay que hacer una obra considerable», asegura el sacerdote sobre el estado de un edificio levantando en el siglo XVIII y que se encuentra enclavado en el centro de la pedanía murciana. En concreto, esa «obra considerable» requeriría de 600.000 euros, según Noguera. Hay desprendimientos y fisuras que sigue enseñando tanto en el exterior como en el interior y que tienen su principal causa en los problemas en los cimientos.

En la puerta principal se pueden ver sendos carteles que anuncian una de las ideas que ha tenido este sacerdote para tomar cartas en el asunto y llevar a cabo esos trabajos de arreglo en la parroquia. Noguera ha puesto en marcha una carrera solidaria el próximo domingo 5 de octubre. Es la primera vez que lleva a cabo algo así y la ha bautizado como 'Carrera Rosarina de La Alberca. Corre por tu parroquia'.

«Todo lo que recaudemos irá destinado a la reconstrucción y rehabilitación del templo», apunta también en el llamamiento a través de las redes sociales de la parroquia, en este caso, en Instagram. «Además, queremos que sea un día de fiesta, por lo que, al concluir la carrera, habrá una comida, DJ, rifas...», añade sobre una jornada en la que esperan también que haya participación infantil.

La carrera comenzará a las 10 de la mañana de ese domingo y constará de dos categorías para aquellos que decidan sumarse a la iniciativa solidaria: una será de 7 kilómetros para corredores y habrá otras de 5,5 para marchadores. Ya sea de una forma de otra, la inscripción se encuentra abierta a través del portal especializado en pruebas deportivas BabelSport.