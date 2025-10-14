Aitana confirma la fecha de su concierto en Murcia

LA VERDAD Martes, 14 de octubre 2025, 12:40 Comenta Compartir

La cantante catalana ya anunció este verano su parada en Murcia. Ahora, da a conocer todas las fechas de su nueva gira mundial, 'Cuarto Azul World Tour'. Parará en la capital de la Región el 15 de mayo de 2026, en la Plaza de Toros, con el ciclo de conciertos 'Murcia On'. La gira de la artista comenzará el 14 de marzo de 2026 en el festival 'Lollapalooza' en Argentina, pasará por Bogotá y Almería, hasta llegar a su cuarto destino, Murcia.

La venta general será a partir del 23 de octubre, aunque 'Santander SMusic' abrirá una preventa exclusiva el día 20 a las 10.00 horas para aquellos que tengan la tarjeta de Aitana del Banco Santander. Ese mismo día, a partir de las 12h, podrán acceder a la preventa todos los clientes del banco. La preventa se cerrará a las 9.49 horas del 22 de octubre.