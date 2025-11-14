Adjudican el nuevo contrato para el servicio de respiro familiar de Murcia Tendrá una vigencia de dos años, prorrogable otros dos, y pretende ampliar la cobertura para llegar a nuevos usuarios

Lázaro Giménez Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:21

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia dio luz verde este viernes al nuevo contrato para la prestación del servicio de respiro familiar en domicilios, que ya había pasado por la mesa de contratación el pasado 29 de octubre. Esta adjudicación tiene una duración de dos años, prorrogables por dos más, con un presupuesto de 287.000 euros para cada anualidad y un valor estimado para todo el periodo de más de 1,1 millones de euros.

﻿La edil de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, detalló que el servicio tiene como destinatarias directas a las familias y personas cuidadoras que tienen a su cargo a personas con gran dependencia, con discapacidad y en situación de alta vulnerabilidad social. En la actualidad, el Ayuntamiento atiende, a través de este servicio, a un centenar de familias, con un cómputo de más de 1.500 horas de prestación mensual, superando así las 18.000 horas de servicio anuales. La intención es que con el nuevo servicio se pueda ampliar la cobertura e incorporar nuevos usuarios, según Torres.

Durante 16 horas distribuidas a lo largo de cada mes, se sustituye a cada familiar cuidador por un auxiliar cualificado de atención a domicilio que presta los cuidados personales y de acompañamiento que en cada caso son necesarios, con un plan de apoyo personalizado en continua adaptación y revisión. «En la actualidad, todos los casos que lo solicitan y reúnen los requisitos de acceso establecidos en la ordenanza municipal que lo regula, pueden ser atendidos, por lo que no existe lista de espera», añadió la edil.

Además, este respiro familiar es compatible y complementario a otros de carácter esencial que presta el Ayuntamiento de Murcia para el mantenimiento de las personas mayores, con discapacidad y/o dependencia en su entorno habitual de convivencia, como ayuda a domicilio, comidas a domicilio, teleasistencia y centros de estancias Diurnas. De hecho, Torres recordó que «un 93% de las personas atendidas cuenta con otros servicios o prestaciones económicas de apoyo en el entorno, a través del sistema de atención a la dependencia y del sistema de atención primaria de Servicios Sociales».

El nuevo contrato también contempla la realización anual de una serie de acciones formativas dirigidas tanto a las personas trabajadoras adscritas a la prestación del servicio como a las personas cuidadoras, así como acciones de apoyo de carácter grupal y comunitario.