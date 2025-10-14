La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen del trayecto. Adif

Adif adjudica por más de 65 millones de euros la electrificación del tramo Lorca-Almería del AVE con Murcia

El contrato comprende la instalación y mantenimiento de la línea y sus sistemas asociados a lo largo de 140 km

LA VERDAD

Martes, 14 de octubre 2025, 12:15

Comenta

Adif licitó por importe de 65,7 millones de euros el contrato para la instalación y mantenimiento de la línea aérea de contacto y sus sistemas asociados en el tramo Lorca-Almería, de 140 kilómetros, de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería.

Los trabajos se realizarán dentro de los términos municipales de Lorca, Puerto Lumbreras y Almendricos en la Región de Murcia; y en los municipios almerienses de Pulpí, Vera, Cuevas de Almanzora, Níjar y en el barrio de El Puche de Almería, según indicó el Administrador. El objetivo de esta actuación es la instalación de la línea aérea de contacto (tipo C-350) a lo largo de la línea de alta velocidad en construcción entre Lorca y Almería.

Forman parte de este contrato el desarrollo de las pruebas y puesta en servicio y la ejecución del premantenimiento necesario. Una vez finalizada la instalación y puesta en servicio de la línea aérea de contacto, el contrato contempla un período de 24 meses durante los que la empresa adjudicataria realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de estos elementos. Adif continúa adelantando actuaciones en distintos ámbitos y fases de la línea Murcia-Almería. En este sentido, avanza en los trabajos de electrificación con la construcción de la subestación eléctrica de Totana y el tendido de catenaria en la primera mitad del trazado, entre Murcia y Lorca.

Además, Adif ya adjudicó el montaje de la vía de alta velocidad en el tramo comprendido entre Murcia y Lorca, por un importe de 37,94 millones de euros, y recientemente licitó el contrato correspondiente al tendido de las vías entre Vera y Almería, por otros 37,5 millones de euros.

Adif continúa así avanzando en el desarrollo de la línea de alta velocidad Murcia-Almería mientras completa la construcción de su plataforma. En la primera mitad de la línea (Murcia-Lorca), la plataforma está finalizada en el subtramo Nonduermas-Sangonera y alcanza un alto grado de ejecución global en los otros tres, mientras que entre Lorca y Almería la plataforma ferroviaria se ha completado en seis subtramos y se avanza en la finalización del resto, incluidos el acceso a la capital almeriense y el que cruza Lorca.

