Presentación de la carrera por la iglesia de La Alberca. Ros Caval/ AGM

Más de 700 inscritos en la primera Carrera Rosarina

El objetivo de la prueba deportiva solidaria, que se celebrará el 5 de octubre, es recaudar fondos para el arreglo de la iglesia de La Alberca

LV

MURCIA.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:58

Unas 700 personas se han inscrito ya en la primera Carrera Rosarina organizada para el próximo 5 de octubre con la finalidad de recaudar fondos para el arreglo de la iglesia de La Alberca. Esta cita solidaria, que tendrá un carácter «familiar y festivo», según los organizadores, fue presentada este miércoles por el párroco Juan José Noguera, junto con José Luis Mendoza y Lola Mendoza, en representación de la UCAM, acompañados del campeón olímpico de piragüismo David Cal.

Noguera destacó que esta será «la primera de muchas ediciones» con la intención de consolidar una cita anual en la que deporte, solidaridad y convivencia vayan de la mano. Insistió en que se trata de una ocasión «para disfrutar en familia, apoyar una buena causa y dejar un recuerdo imborrable en la comunidad».

La Carrera Rosarina contará con numerosos sorteos y premios, muchos de ellos donados por deportistas de talla internacional, además de la colaboración de distintas marcas y patrocinadores. Habrá una prueba de 7 kilómetros y otra de 5 para marchadores, además de mangas infantiles.

