Más de 400 vehículos abandonados en Murcia acaban en la chatarra tras no reclamarlos sus dueños Solo uno de cada diez vecinos recupera su coche o moto ante el aviso de su desguace

Pedro Navarro Miércoles, 26 de marzo 2025, 01:15 Comenta Compartir

Carne de chatarra. Al menos 76 vehículos aguardan tanto en los depósitos municipales como en la propia vía pública a ser desguazados o, directamente, convertidos ... en un cubo de metal, según recoge un edicto del alcalde publicado recientemente por el Ayuntamiento de Murcia, a instancias de la Jefatura de Policía Local. Con este aviso se pretende informar a sus titulares –los cuales no han podido ser notificados personalmente– del fatal destino que espera a estas propiedades rodantes si no acuden en su busca. Destripando el final de la historia, una inmensa mayoría de ellos no volverán a circular.

El 'delito' que las llevará a este cadalso automovilístico no es otro que permanecer más de dos meses abandonados en las instalaciones del Consistorio –tras ser retirado por la comisión de una infracción– o treinta días en la vía pública, sin que sus titulares se hagan cargo de él, según establece la ordenanza vigente de limpieza viaria. Esta circunstancia convierte oficialmente estos coches y motocicletas en «residuos sólidos», si en el plazo de 15 días, desde la publicación del edicto de abandono, sus titulares no comparecieran y se hiciesen cargo de ellos. Indican fuentes policiales que no existe un patrón claro en relación a los puntos que eligen los poseedores de dichas 'máquinas' –como diría un italiano–, para abandonarlos. Hay que subrayar que uno de cada seis vehículos reflejados en dicho listado y que, por tanto, se encuentran en este momento en dichas circunstancias de abandono, son motos y que, incluso, están en dicha situación dos bicicletas y un patinete. El resto, son turismos y algún que otro vehículo comercial con una antigüedad que oscila, mayoritariamente, entre los tres lustros y las tres décadas de vida. Ampliar Un vehículo declarado como abandonado en el barrio del Infante. Ayto. No obstante, a final de año, la cifra de automóviles y motocicletas que acaban sus días de desenfreno sobre la carretera suele ser bastante más abultada. Esta ha oscilado en los últimos tiempos entre los 351 de 2021 y los 555 de 2022, que marcó el pico del último lustro. No supuso la pandemia de covid un gran cambio en las cifras de retirada, ya que en 2019 pasaron a ser chatarra 435 vehículos y en 2020 lo hicieron 376, para acabar, el año pasado en los 424. Hay que señalar que la mayoría de los vehículos para los que se inician los trámites de destrucción acaban irremediablemente convertidos en un amasijo de hierros, ante la incomparecencia de sus dueños. De hecho, de media solo un 10% de ellos acaban siendo reclamados por los que fueron sus conductores. Así, por ejemplo, aunque el año pasado 484 de estos bienes acabaron reflejados en un edicto informativo de destrucción, acabaron siendo eliminados los mencionados 424. Obligación contractual Es la empresa adjudicataria del servicio de la grúa municipal la que se encuentra obligada a tramitar la descontaminación y destrucción de dichos vehículos por un Centro autorizado de Tratamiento de Vehículos, así como su baja ante la Dirección General de Tráfico (DGT), según establece el contrato. El proceso de destrucción se inicia, de esta manera, con una notificación administrativa según normativa, dando el plazo de un mes al titular para hacerse cargo del vehículo. Si la notificación en domicilio es infructuosa, se notifica a través de los boletines oficiales y el tablón edictal del Ayuntamiento. Una vez publicado en ambos medios, si transcurrido el plazo de un mes desde esta publicación se inicia el proceso de destrucción y descontaminación de oficio.

