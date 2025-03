La Policía Local de Cartagena suma a su flota tres coches que permanecían abandonados en la calle

En muchos municipios el abandono de vehículos en la vía pública es un negocio muy lucrativo para las arcas públicas, pero en Cartagena, además, lo ... es también para la Policía Local. Fuera de las renovaciones que el Consistorio realiza periódicamente de su flota de vehículos, los agentes también están encontrando una fuente corriente y estable de motorizados en la misma calle. Ya son tres los turismos que yacían desamparados y que, tras los pertinentes trámites administrativos, han acabado engrosando la flota policial.

Y lo mejor es que el goteo no acaba ahí. Según avanzan fuentes municipales a LA VERDAD, son siete los vehículos que están en la lista de espera y que podrían sumarse también a lo largo del próximo año si es que sus actuales propietarios no hacen lo que es requerido para recuperarlos abonando el adeudo que acumulan con la hucha de todos los cartageneros. Entre ellos, por ejemplo, hay dos concretamente que están afectados por procesos judiciales. «Fueron robados en Francia hace un año y medio y están pendientes de una resolución judicial firme».

No obstante, estos casos en que los que coches particulares acaban en manos del Ayuntamiento no son los más habituales. Más si cabe cuando se comparan con las cifras totales de vehículos abandonados y denunciados. Durante el pasado año 2024, el Ayuntamiento interpuso a través de la Policía Local 278 denuncias por abandono de coches. De ellos, 180 acabaron retirados por la grúa tras no obtener respuesta del propietario. Una cifra que, por otra parte, supone un incremento significativo con respecto a los procedimientos similares que se abrieron en 2023, cuando fueron cerca de 160 las denuncias y aproximadamente un centenar los turismos retirados por la grúa, según traslada a este periódico el Ejecutivo municipal.

LA CIFRA 1.000 vehículos es la capacidad máxima aproximada del depósito municipal.

Respecto al emplazamiento donde suelen ser hallados estos vehículos, las mismas fuentes indican que se encuentran repartidos por todo el municipio, pero que han detectado una mayor concentración en las inmediaciones del polígono industrial Cabezo Beaza. Treinta de los 180 coches retirados por la grúa el año pasado fueron encontrados allí.

En cualquier caso, el procedimiento para sacar de su estado de abandono a un coche arrumbado en la calle está muy reglado. El proceso comienza con una comprobación por parte de los agentes de la matrícula y de que la documentación está en regla. En ese momento, la Policía Local impone una sanción de 200 euros y da un primer plazo de un mes al propietario para que proceda motu proprio a la retirada del vehículo.

Si el conductor no da señales de vida, se impone una nueva sanción y se llama a la grúa para su retirada. Una vez aparcado el turismo dentro del depósito, el precio de la estancia del mismo en dependencias municipales es de 20 euros al día, o lo que es lo mismo, 600 al mes y 7.200 al año. Es por esto que, indican desde el Consistorio, «la deuda alcanza tal cifra que, habitualmente, la misma acaba haciendo al propietario desistir de recuperarlo».

ALTA CONCENTRACIÓN 30 de los 180 turismos retirados en 2024 estaban aparcados en el polígono industrial Cabezo Beaza

Es al año cuando el Ayuntamiento, si el propietario no abona el adeudo, debe proceder al desguace del vehículo con una única salvedad: que su buen estado de conservación permita su reutilización como coche de la Policía Local. Tal es el caso de esos tres coches que ya están a plena disposición de los agentes. «En algunos casos los coches son empleados como vehículo camuflado y, en otros, se rotula para reforzar las tareas de patrullaje», señalan los mismos medios.

Evitar el desguace

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca (PP), señala por su parte que, en la popularmente conocida como cerca municipal, «se acumulan mas de 1.000 vehículos que, por diversas circunstancias, llega un momento en el que debemos enviarlos al desguace por mandato legal».

El edil, que es también capitán de la Guardia Civil en excedencia, defiende así el reciclaje de los coches mejor conservados para su uso en tareas policiales. «Puesto que la ley recoge esa posibilidad, hemos aprovechado para aumentar los recursos con una mínima inversión, que es la revisión, puesta a punto, transferencia y seguro de los vehículos, generando un ahorro importante al Ayuntamiento», indica el concejal de Seguridad Ciudadana.

Los agentes estudian también hacerse con un camión requisado

La obtención e incorporación de vehículos retirados de la vía pública por parte del Ayuntamiento no alcanza solo a lo que son propiamente coches. Según señalan fuentes municipales, en mente de los agentes está también incorporar un camión que ha sido requisado si el procedimiento acaba con el desestimiento de su propietario. Fuentes municipales señalan que el mismo le vendría bien al cuerpo municipal como puesto de mando móvil o para el traslado de materiales.

Pese a todo, el concejal Llorca incide en que estas incorporaciones no detienen en paralelo su programa de renovación y ampliación de vehículos radiopatrulla. «En noviembre pasado, se incorporaron 4 nuevos coches patrulla (2 turismos y 2 todoterreno) y estamos pendientes de incorporar 5 nuevos vehículos para distritos, dos motocicletas para trafico y otras dos motos acuáticas para cubrir el litoral oeste de Cartagena».

Con todos estos nuevos vehículos, presume el edil, «la Policía Local cuenta actualmente con 61 coches patrullas, 30 motos, 4 motos acuáticas, 2 quads, 2 drones y 2 equipos radar. Y a lo largo de este año se incorporarán más unidades nuevas».

El Ayuntamiento. por otra parte, llevaba ya varios años sin actualizar el número de vehículos abandonados que retiraba de la calle. Una de las últimas actualizaciones fue en 2020. Entonces el anterior equipo de gobierno estimaba que cerca de medio centenar de turismos eran los que abandonan los cartageneros al año en las calles. Una cifra que, indicaban, suponía un ingreso a las arcas municipales de casi 120.000 euros al año. Los vehículos considerados abandonados, una vez llegan al depósito municipal, se publican en el boletín oficial para localizar al propietario.

En 2019, año previo a la pandemia, fueron 42 los coches desatendidos en la vía pública, lo que da buena cuenta de cuánto se ha incrementado este fenómeno en el municipio hasta alcanzar los 180 del año pasado.