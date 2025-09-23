El cirujano murciano Ricardo Robles reconocido por la OMC por su compromiso con la profesión y con los pacientes El presidente del Colegio de Médicos de la Región, Francisco Miralles, y la vicesecretaria de la Organización, Virginia Izura, hicieron entrega del galardón al doctor en un acto celebrado en Madrid

La Organización Médica Colegial (OMC) entregó en el Ateneo de Madrid sus VI Premios de Reconocimiento a la Trayectoria Profesional, Memorial Helios Pardell 2024, y al mejor trabajo en la Relación Médico Paciente, en un acto que puso en valor el profesionalismo, compromiso y valores de la profesión médica con la sociedad. Entre los premiados, se encuentra el cirujano murciano Ricardo Robles, que recibió uno de los premios en la modalidad de Hospitales, a propuesta del Colegio de Médicos de la Región de Murcia. Fueron el presidente del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, Francisco Miralles, y la vicesecretaria de la Organización Médica Colegial, Virginia Izura, quienes hicieron entrega del galardón al Dr. Robles.

En los VI Premios de Reconocimiento a la Trayectoria Profesional han sido nueve los profesionales de la Medicina galardonados por su ejemplaridad en el ejercicio profesional a lo largo de su carrera. Los premios constan de seis modalidades: Atención Primaria, Docencia e Investigación, Gestión, Hospitales, Humanidades, y otros ámbitos asistenciales. Los galardones han sido propuestos por los colegios de médicos de toda España, la Comisión Permanente de la OMC y sus representantes nacionales de las secciones colegiales.

En la categoría de Atención Primaria se premió al Dr. Manuel Muñoz García de la Pastora (Ávila), especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. En la categoría de Otros Ámbitos Asistenciales se premió al Dr. José Sáez Rodríguez (Córdoba), especialista en Medicina Legal y Forense, y al Dr. GurutzLinazasoro Cristóbal (Gipuzkoa), neurólogo de referencia en la investigación sobre la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas.

En la categoría de Docencia e Investigación, los premiados fueron el Dr. Antonio Miguel Picó Alfonso (Alicante), endocrinólogo y catedrático de la Universidad Miguel Hernández; y el Dr. Tomás Chivato Pérez (Madrid), alergólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo.

En la categoría de Hospitales fueron distinguidos, ex aequo, el Dr. José Luis Zamorano Gómez (Madrid), cardiólogo pionero en técnicas de imagen cardiovascular; y el Dr. Ricardo Robles Campos (Murcia), catedrático y jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y coordinador regional de trasplantes.

En la categoría de Humanidades y Cooperación, la premiada fue la Dra. Isolina Riaño Galán (Asturias), pediatra, experta en bioética y cooperación internacional, reconocida por su compromiso en tender puentes entre la ciencia médica y las humanidades.

Finalmente, en la categoría de Gestión fue galardonado el Dr. Serafín Romero Agüit (Córdoba), expresidente de la OMC, en reconocimiento a su amplia trayectoria en la gestión colegial, su impulso al Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), la creación del Observatorio contra las Agresiones y su liderazgo durante la pandemia de COVID-19.

El Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para el Desarrollo Profesional Continuo (DPC)/Formación Médica Continuada (FMC) / Spanish Medical Professional Accreditation Council for CPD/DPC (SEAFORMEC / SMPA) distinguió con el premio «Memorial Helios Pardell» al Dr. Luis Pallarés Neila, por su defensa de la formación médica continuada (FMC) y el desarrollo profesional continuo (DPC), la facilitación de la acreditación de las actividades formativas a través delos procesos acreditadores del SNS y de SEAFORMEC, y por su implicación en la difusión del reconocimiento de créditos internacionales a través de la plataforma de SEAFORMEC.

Hizo entrega del premio el Dr. Arcadi Gual, director de SEAFORMEC y la presidenta de A.M.A. Seguros, Dra. Ana Pastor. Antonio Pujol de Castro y Lydia Feyto Grande, ganadores del premio al mejor trabajo en la Relación Médico Paciente.

Examinados los trabajos presentados a los II Premios sobre la relación médico-paciente, los miembros del Foro de la Profesión adoptaron por unanimidad la concesión de dicho premio al trabajo titulado: Perspectiva de los profesionales médicos sobre el impacto de la epidemia de la COVID-19 en la Relación Médico-Paciente, cuyo autor es el Dr. Antonio Pujol de Castro, habiendo sido tutorizado por Lydia Feito Grande.

El Dr. Víctor Carbonell Pedrera, secretario del Foro de la Profesión, y el Dr. Patricio Martínez Jiménez, fueron los encargados de hacer entrega del reconocimiento al autor y tutora de dicho trabajo.

El acto contó con la actuación de diez miembros de la Orquesta Médica Ibérica integrada por médicos y estudiantes de Medicina de Portugal e España, que «comparten su amor por la música y la Medicina».