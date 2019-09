El número de grandes propietarios aumentó en la Región pese a la crisis

«Ni distribuye la riqueza, ni erradica la pobreza; a los hechos me remito»

«Este impuesto no sirve para distribuir la riqueza. Y mucho menos para erradicar la pobreza. A los hechos me remito». Es la opinión de Julia -nombre ficticio, ya que prefiere mantenerse en el anonimato-, una de las 4.202 personas que deben declarar el Impuesto sobre el Patrimonio en la Región. Esta farmacéutica jubilada, que este año ha cumplido 80 años, declaró en el último ejercicio más de 4.000 euros por este concepto, en base a «bienes inmuebles, seguros de vida y depósitos bancarios», enumera.

Julia no está «nada de acuerdo con el pago de este impuesto». El patrimonio por el que tributa es «patrimonio adquirido, bien por herencia, bien por rentas del trabajo o actividad económica, y por ambos conceptos ya tributé en su momento». Asegura que «si sirviera para eliminar las desigualdades, no me importaría pagarlo, pero es que no es así».