La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joaquín Martínez Salmerón. LA VERDAD

El ciezano Martínez Salmerón se perfila como sustituto de Lucas como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso

El PSRM conserva la dirección del órgano donde se tramitan los proyectos de ley del ministro Félix Bolaños

David Gómez

David Gómez

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:55

El diputado del PSOE por la Región de Murcia Joaquín Martínez Salmerón será el nuevo presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, sustituyendo a ... Francisco Lucas, que tuvo que dejar este cargo y su escaño en la Cámara Baja tras ser nombrado delegado del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena y a liderar el partido
  3. 3

    Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»
  4. 4 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  5. 5

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  6. 6

    El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»
  7. 7 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  8. 8 Ed Sheeran se suma a las fiestas de La Algaida en Archena y sorprende con su español: «¡Viva la Virgen del Rosario!»
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana 15 al 19 de septiembre en la Región de Murcia
  10. 10

    La apertura del puente de El Raal acaba con cuatro años de separación entre Murcia y Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El ciezano Martínez Salmerón se perfila como sustituto de Lucas como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso

El ciezano Martínez Salmerón se perfila como sustituto de Lucas como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso