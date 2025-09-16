El ciezano Martínez Salmerón se perfila como sustituto de Lucas como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso
El PSRM conserva la dirección del órgano donde se tramitan los proyectos de ley del ministro Félix Bolaños
Martes, 16 de septiembre 2025, 11:55
El diputado del PSOE por la Región de Murcia Joaquín Martínez Salmerón será el nuevo presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, sustituyendo a ... Francisco Lucas, que tuvo que dejar este cargo y su escaño en la Cámara Baja tras ser nombrado delegado del Gobierno.
De esta forma, el PSRM mantiene un puesto clave en el Congreso, donde se tramitan los proyectos de ley del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños. En concreto, en esta Comisión se discute la reforma de la carrera judicial planificada por el ministro, quien en la toma de posesión de Francisco Lucas aseguró que permitirá acabar con el déficit de jueces y fiscales que tiene la Región de Murcia y que desde hace años viene denunciando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Joaquín Martínez Salmerón, procedente de Cieza, es uno de los tres diputados que el PSOE de la Región de Murcia tiene en el Congreso, junto a la cartagenera Caridad Rives y la lorquina Irene Jódar, quien cogió el relevo de Lucas tras salir de la Cámara.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.