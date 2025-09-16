El ciezano Martínez Salmerón se perfila como sustituto de Lucas como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso

El diputado del PSOE por la Región de Murcia Joaquín Martínez Salmerón será el nuevo presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, sustituyendo a ... Francisco Lucas, que tuvo que dejar este cargo y su escaño en la Cámara Baja tras ser nombrado delegado del Gobierno.

De esta forma, el PSRM mantiene un puesto clave en el Congreso, donde se tramitan los proyectos de ley del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños. En concreto, en esta Comisión se discute la reforma de la carrera judicial planificada por el ministro, quien en la toma de posesión de Francisco Lucas aseguró que permitirá acabar con el déficit de jueces y fiscales que tiene la Región de Murcia y que desde hace años viene denunciando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Joaquín Martínez Salmerón, procedente de Cieza, es uno de los tres diputados que el PSOE de la Región de Murcia tiene en el Congreso, junto a la cartagenera Caridad Rives y la lorquina Irene Jódar, quien cogió el relevo de Lucas tras salir de la Cámara.