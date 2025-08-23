El Tío de la Pita y los fuegos artificiales encaminan las fiestas de Cieza La misa solemne y la procesión del patrón protagoniza los actos en la jornada dominical

El Tío de la Pita y los gigantes y cabezudos iniciaron los actos de la Fiera y Fiestas de Cieza.

Claudio Caballero Sábado, 23 de agosto 2025, 23:06 Comenta Compartir

El tradicional desfile del Tío de la Pita con los gigantes y cabezudos anunció este sábado el comienzo de las Feria y Fiestas de Cieza en honor a su patrón, San Bartolomé. La banda de festeros recorrió las principales calles de la ciudad como antesala al castillo de fuegos artificiales que, como es tradición, fue disparado desde la playa fluvial del Arenal en el río Segura. Durante la tarde tuvieron lugar los toros.

Por la noche, la Plaza de España se llenó de recuerdos musicales de los años 80 y 90 con un tributo a El Último de la Fila.

La jornada dominical arranca a las 9 de la mañana con la tradicional diana musical a cargo de la banda municipal de música, marcando el inicio de un día repleto de actos. Por la tarde, la programación se diversifica, ya que a las 17 horas, el Auditorio Gabriel Celaya, acoge el Meabe Red Festival, organizado por Juventudes Socialistas, mientras que a las 18.30 horas, la Plaza de Toros La Deseada abrirá sus puertas para celebrar la segunda gran corrida.

La cita más solemne llega a las 19 horas, con la misa huertana en honor al patrón, seguida de la procesión por las calles de la localidad. El acto contará con la participación del grupo folclórico Garachico de Tenerife y el Grupo de Coros y Danzas de Cieza. La música será protagonista con el concierto del grupo Individuos en la Plaza de España a las 23 horas, seguido de una larga sesión de los dj's ciezanos Iván Oliver y Rubén Dj, que animarán la zona joven de La Era hasta 4 de la madrugada. Mañana lunes habrá visitas guiadas y gratuitas a la Cueva de la Serreta, con inscripción previa en la oficina de turismo.

En el recinto ferial se desarrollarán los carruseles inclusivos, de 20 a 21 .15 horas, garantizando la participación de todos los públicos. La jornada culminará con un doble plan musical: el concierto de la Banda Municipal en la Plaza Mayor (22 horas) y la actuación de la Orquesta Maxim's en la Plaza de España.

Temas

Cieza