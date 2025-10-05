Una procesión para conmemorar 50 años de los Hijos de María de Cieza La Cofradía de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza completó el habitual recorrido del Jueves Santo

La Real Cofradía de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza de Cieza, conocida popularmente como Hijos de María, conmemoró ayer su quincuagésimo aniversario con una procesión extraordinaria que recorrió el itinerario habitual del Jueves Santo. La imagen titular, Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, realizó cinco paradas durante el recorrido, cada una de ellas vinculada al aniversario de la hermandad. En la plaza Mayor se rindió homenaje al imaginero Manuel Carrillo García, autor de la talla.

Después, en la casa de la calle San Sebastián donde surgió la cofradía, tuvo lugar un lanzamiento de pétalos sobre la Virgen, mientras que el encuentro de la Esperanza de María se realizó en la Esquina del Convento. Otra parada se realizó junto al monasterio de Las Claras donde la Virgen permanece al culto todo el año.

La historia de esta cofradía se inicia en abril de 1974, cuando, un grupo de jóvenes denominado Hermandad de la Juventud, asume el proyecto de fundarla. A principios de 1975 quedaron redactadas definitivamente las reglas por las que habría de regirse la nueva hermandad, constituyéndose la primera junta directiva bajo mandato de Ramón García Gómez.

La imagen de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza fue encargada por Antonio Padilla con objeto de ser venerada de manera particular con la advocación de la Virgen del Rosario y fue realizada entre 1920 y 1923 en Madrid por el escultor ciezano Manuel Carrillo García. Acabada la Guerra Civil, la familia de Antonio Padilla entregó a las madres clarisas la imagen para que fuese custodiada en el convento. En la tarde del Jueves Santo de 1976 los Hijos de María desfilaron por primera vez en la Semana Santa ciezana.

