El alcalde de Cieza, Pascual Lucas Díaz
«El próximo ejercicio tendremos deuda cero; antes pagaba cada ciezano 245 euros, y ahora son 29»
Pascual Lucas Díaz, alcalde de Cieza

El socialista Pascual Lucas (casado, tres hijos) concluirá esta primavera su primera legislatura al frente del Ayuntamiento ciezano. Aspira a reeditar su mandato en las elecciones del próximo 26 de mayo.

- ¿Permanece la ilusión del primer día? ¿Cómo ha resultado la experiencia del gobierno de coalición entre PSOE, IU y Podemos?

- A pesar de los malos ratos y del agotamiento propio de una legislatura frenética, la ilusión sigue intacta. Cieza ha cambiado mucho durante estos cuatro años, pero el proceso de actualización de nuestra ciudad no puede finalizarse tras una legislatura. Necesitamos más tiempo para hacer que Floración siga creciendo y hacer que sea la ventana a la Región en primavera, para conseguir que nuestra Semana Santa sea de Interés Internacional, conseguir la indicación geográfica protegida (IGP) para el melocotón de Cieza y seguir mejorando el empleo y el desarrollo económico de nuestra ciudad. Al final hemos de dejar claro que las mayorías han dejado de existir. En las municipales lo que más importan son las personas que lideran las listas de los partidos.

- ¿Cómo analiza el fenómeno de la Floración?

- Cuando entramos al gobierno nos encontramos todos los cajones vacíos de proyectos. No teníamos un municipio atractivo para empresas y tampoco una ciudad que generara oportunidades de vivir en ella. Esta dinámica había que cambiarla y entendimos que el turismo era el sector que estaba haciendo desarrollarse a las ciudades. Cieza, un municipio eminentemente agrícola, tenía que seguir desarrollando sus activos económicos y coordinarlos para que crecieran. Era entonces cuando había que organizar actividades que atrajeran a los de fuera y vieran nuestros campos, el trabajo de nuestros agricultores

- Un elemento esencial para el campo son los caminos rurales

- Durante las dos últimas legislaturas del Partido Popular en el Gobierno municipal apenas se invirtieron 100.000 euros. Durante los 12 años de su mandato la cifra no alcanzó ni los 300.000 euros. Nosotros, en poco más de tres años, hemos multiplicado por siete las inversiones en caminos rurales, invirtiendo casi 650.000 euros. Tanto tiempo sin apostar por las infraestructuras agrarias con el trasiego de vehículos pesados y el consiguiente desgaste que tienen estas infraestructuras hace que el más de medio millón de euros tenga que seguir ampliándose durante los próximos años. Nosotros vamos a incluir todos los años una partida específica para caminos rurales.

- ¿Qué balance realiza en materia de infraestructuras y servicios?

- Sin duda alguna estamos mejorando las infraestructuras de Cieza. Hemos hecho dos gestiones trascendentales para el municipio con el Gobierno nacional. Por un lado, recuperamos Camarillas y nuestra estación, que estaba destinada a desaparecer. La hemos fortalecido con paradas de un tren Alvia (un casi AVE) que reducirá el tiempo de ida a Madrid y esto será una realidad para principios de abril. Por otro, hemos firmado el protocolo que compromete al Gobierno de la Nación a darle una solución al problema del tráfico del puente del Asensao, por fin. Tenemos nuevos proyectos que van a ampliar el suelo industrial que, durante esta legislatura se ha agotado y esto tiene que solucionarse.

- ¿La estrategia europea Edusi es un punto de inflexión?

-Sin ninguna duda. Cinco millones de euros que hubieran hecho imposible que Cieza se modernizara, que dejáramos de rehabilitar espacios como la Rambla de El Realejo, que no instaláramos electrolineras en distintos puntos o el arreglo de instalaciones deportivas como el pabellón Alex Yepes, que están a punto de comenzar.

- ¿Se merece Cieza las críticas de escasa inversión social?

- Lo importante, en este sentido, es si Cieza ha dejado de dar ayuda por falta de recursos económicos y la respuesta es no. Se han dado todas las ayudas que se han pedido y no se ha dejado de atender a nadie. ¿Qué ocurre con este tipo de informes externos? Que no se tienen en cuenta todas las partidas indirectas que se destinan a tal fin, salarios, infraestructuras o ayudas a organizaciones que trabajan con personas en situación de desigualdad. Cieza tiene que seguir trabajando para que ninguna persona se quede sin que el Ayuntamiento dé respuesta.

Peligro en El Maripinar

- ¿Cómo se encuentra el municipio en materia de empleo?

-Desde que llegamos al Gobierno han entrado al mercado laboral hasta 1.114 personas que han encontrado trabajo. Es indudable que esta mejora de empleo es provocada por políticas municipales de empleo. Crecemos cuatro puntos por encima de la media de la Comunidad . Si nos quedamos sin suelo industrial, si el proyecto de Floración trae alrededor de 40 personas durante el tiempo de desarrollo del proyecto o si formamos en función de las necesidades de las empresas, la gente de Cieza tiene una ventaja sobre la de fuera. Todo esto evoca a que mejoremos datos de empleo. Hemos activado un Plan de Dinamización y Desarrollo Local que está recogiendo las necesidades de todas las empresas de Cieza. Además, ha localizado cuáles eran los sectores estratégicos y los ha puesto en valor, consiguiendo coordinar el trabajo de todos los sectores económicos. Es decir, si las cooperativas necesitan plástico para los platos de fruta, existen empresas ciezanas que pueden producirlo y, a la vez, generar empleo local. Con dinámicas de este tipo junto a la formación se está llevando a cabo una sinergia de las personas que producen la economía en Cieza junto al Ayuntamiento para generar más empleo.

-¿Qué me dice del peligro de desprendimiento de ramas en la olmeda de El Maripinar?

- El Ayuntamiento no puede actuar más de lo que ha hecho porque es una zona protegida competencia de la Comunidad. Me he dirigido hasta en siete ocasiones al director general de Carreteras y hace caso omiso a nuestras peticiones. Y los vecinos pueden pensar que decimos esto para echar balones fuera, pero no es así. Hay otras direcciones generales como la de Turismo que funcionan muy bien, dos administraciones diferentes que colaboran de la mano para sacar proyectos adelante. Pero en el caso de la dirección general de Carreteras es un desastre. No vamos a parar disponiendo todo nuestro esfuerzo en que el problema se solucione.

- ¿Aprueba el Consistorio con sobresaliente en reducción de deuda municipal?

- Tenemos un concejal que ha trabajado intensamente en este aspecto. Este año hemos dejado de pagar intereses. Además, en el próximo ejercicio presupuestario nos vamos a quedar en deuda cero. Hemos pasado de que cada ciezano tuviéramos que pagar 245 euros a actualmente, que tocaríamos a 29 euros. Es significativo romper mitos y moldes y demostrar que se puede gestionar bien desarrollando económicamente un municipio y haciendo obras sin tener que sobreendeudarte.