Maxcolchon abre en Cieza su quinta tienda en la Región de Murcia

El nuevo establecimiento está ubicado en el parque comercial Los Olivos y reúne toda la oferta del amplio catálogo de la firma de descanso

EFQ Cieza Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:01 Compartir

Maxcolchon, la marca líder en colchones y equipos de descanso fabricados en España, continúa su ambicioso plan de expansión con la apertura de una nueva tienda en la Región de Murcia. Cieza es el municipio elegido por la marca de descanso para abrir su quinto establecimiento en la Comunidad, concretamente en el parque comercial Los Olivos, uno de los principales polos de actividad económica de la comarca de la Vega Alta del Segura.

El nuevo local, que cuenta con 200 metros cuadrados de exposición, ofrece a los clientes la gama completa del catálogo de Maxcolchon: colchones, canapés, bases, cabeceros, almohadas y complementos, con la posibilidad de personalizar cada uno de sus productos.

El horario de atención al público es de lunes a sábado, de 10.00 a 21.00 horas, de manera ininterrumpida, con el propósito de adaptarse al ritmo de vida de los clientes.

Descuento exclusivo para los lectores de LA VERDAD

Con motivo de la apertura de la nueva tienda en Cieza, Maxcolchon lanza una promoción exclusiva que estará activa durante los próximos días. Los clientes podrán beneficiarse de un 17% de descuento en todas las compras realizadas en este establecimiento (descuento no acumulable a otras ofertas y válido hasta el 1 octubre de 2025), utilizando el código promocional MAXCIEZA25 en el proceso de compra. Esta oferta especial también es válida en las compras 'online' a través de la página web oficial www.maxcolchon.com.

Ampliar Los clientes pueden probar la amplia gama de productos expuestos en las tiendas de Maxcolchon. M.

Una experiencia de compra cercana y personalizada

Los clientes de Maxcolchon Cieza tienen a su disposición un equipo de asesores especializados que los acompaña en la elección del colchón ideal según sus necesidades de salud, descanso y estilo de vida.

A esto se suman las ventajas exclusivas que la marca ofrece como entrega y montaje gratuitos, 100 noches de prueba para asegurar la máxima satisfacción, y múltiples opciones de pago para que el descanso esté al alcance de todos.

Ampliar Exposiciones de camas de Maxcolchon. M.

Una apuesta por el crecimiento y la calidad

Esta apertura coincide con el 20 aniversario de la firma, que desde 2005 ha apostado por la fabricación nacional, la innovación constante y un modelo de atención al cliente basado en la confianza, la experiencia y la personalización. La apertura en Cieza es un paso más en una trayectoria que ya cuenta con más de 110 tiendas en España.

Con su lema 'Bienvenidos al descanso', la firma da ahora la bienvenida a los vecinos de Cieza y su área de influencia, invitándoles a descubrir un nuevo espacio donde la calidad, el confort y la cercanía van de la mano.

Con esta apertura, Maxcolchon no solo consolida su presencia con cinco colchonerías en la Región de Murcia, sino que también contribuye al desarrollo económico y social de Cieza. La puesta en marcha del nuevo punto de venta ha generado empleo directo en la localidad y refuerza la oferta del Parque Comercial Los Olivos, que se consolida como lugar de encuentro para los vecinos de la comarca.

Más información

Teléfonos: 968138870 - 680818840

Correo electrónico: cieza@maxcolchon.com

Temas

Cieza