Los fieles acompañan a la Patrona de Cieza en la basílica tras la fallida romería La alerta naranja impidió celebrar la tradicional bajada de la Virgen del Buen Suceso, que volverá a su ermita en la Atalaya entre devotos el día 21

Claudio Caballero Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:37 Comenta Compartir

La Junta de Hermandades de Cieza decidió este lunes suspender la tradicional bajada en romería de la Patrona, la Virgen del Buen Suceso, desde su ermita del santuario de la Atalaya hasta la basílica de Nuestra Señora de la Asunción, debido a la alerta naranja por tormentas establecida por Aemet para la zona de la Vega del Segura. Pero la imagen y el trono fueron transportados en un vehículo hasta la basílica, donde a las 21 horas sí se ofició la eucaristía que se había programado. Asitieron cientos de vecinos, que mostraron su devoción a la imagen.

Este es solo uno de los actos que la Junta ha preparado hasta el próximo domingo, 21 de septiembre, cuando la Patrona regresará en romería hasta su ermita desde primera hora de la mañana. Así, el próximo sábado, día 13, una nueva función religiosa servirá para que niños y mayores ofrezcan flores y adoren el manto de la protectora. Será en una ceremonia que comenzará a las 20 horas.

El miércoles 17, jueves 18 y viernes 19, también en la basílica de la Asunción, se celebrará el solemne triduo, desde las 20 horas. Lo oficiarán diferentes sacerdotes ciezanos. Y el sábado 20, en la antesala del domingo romero, cientos de devotos protagonizarán una subida nocturna al monte en lo que se denomina 'Luz de la vida'.

Paralelamente, las cofradías montarán en el Collado de la Atalaya una verbena popular con tascas, para servir tapas durante la noche. La virgen retornará al monte al día siguiente, a partir de las 8 de la mañana. Antes, a las 7 horas, tendrá lugar una nueva eucaristía.

Salvaguardar el legado

Al llegar al santuario se oficiará la habitual ceremonia religiosa antes de que la talla, del escultor murciano Juan González Moreno, ocupara su altar mayor. De forma paralela y desde la tarde noche del sábado, las diferentes cofradías y hermandades de Semana Santa montarán sus tascas en el monte con objeto de recaudar fondos para las procesiones.

El presidente de la Junta de Hermandades, Joaquín Gómez, lamentó este lunes la situación generada al no poder trasladar la imagen de la manera habitual. E insistió en que ante situaciones de riesgo, «la obligación de las entidades es salvaguardar la integridad de las personas y también la de los bienes y legados religiosos que poseemos».

En los mismos términos se manifestó el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, y animó a los vecinos a que participen en el resto de actos y, especialmente, en la romería de subida al santuario del domingo 21 de septiembre.

Temas

Cieza