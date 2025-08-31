Doce 'autos locos' ponen la guinda a las fiestas de Cieza Unas 6.000 personas siguieron el desfile, en el que 'Safari de los golfos' destacó por su originalidad y 'Star Lutur' por su velocidad

Los ciezanos abarrotaron este domingo la avenida Camino de Murcia de Cieza con motivo de la celebración de la XX Carrera de Autos Locos, organizada por la Cofradía de la Oración en el Huerto -Los Dormis- y el Ayuntamiento. Estaba enmarcada en las fiestas patronales en honor a San Bartolomé que se han celebrado en la ciudad desde el 23 de agosto.

La prueba fue presenciada por unas 6.000 personas y contó con la participación de una docena de 'coches locos' procedentes de Cieza y otros puntos de la Región. Los autos 'Safari de los golfos', 'Star Lutur episodio XX' y 'Pitufos maquineros' se alzaron con el primer, segundo y tercer premio a la originalidad. 'Star Lutur' repitió premio como el coche más veloz, seguido de 'Stitck' y 'Automoción Los Albares'. Completaron el recorrido de algo más de 300 metros en 29, 30 y 40 segundos respectivamente. La mejor puesta en escena fue para la peña 'La casica'.

Los boxes instalados en la esquina del Convento comenzaron a recibir vehículos desde las diez de la mañana, dando paso al esperado lanzamiento de los 'autos locos' a partir del mediodía. Los miembros de Los Dormis fueron protagonistas con el reparto de más de 1.500 obsequios, entre juguetes y artículos promocionales aportados por empresas colaboradoras, además de refrescos, bocadillos y empanadillas.

Menor participación

Los peculiares coches, construidos de manera totalmente artesanal, volvieron a sorprender al público con diseños originales e incluso extravagantes, aunque en esta edición, la participación y la espectacularidad fue menor respecto a años anteriores. Para su fabricación, sus artesanos recurrieron a materiales de lo más variado, aunque todos compartían una misma condición, ya que el uso de pedales y motores estaba expresamente prohibido. Para realizar el recorrido, volvieron a aprovechar la ligera inclinación de la avenida y el empuje que los componentes de cada una de las peñas propinan a sus autos para entrar en carrera. Las fiestas acabaron con la tradicional procesión de San Bartolomé y la Bendición de los Campos. A la una de la madrugada, en el paseo, tuvo lugar la traca final.

