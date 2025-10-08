El Centro de Restauración ultima la recuperación imagen del Santo Cristo del Consuelo de Cieza La talla del siglo XVII, realizada en cartapesta, es una de las pocas obras de este tipo que se conservan en buen estado en la Región de Murcia

Claudio Caballero Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:37 Comenta Compartir

El Centro de Restauración de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ultima los trabajos de recuperación de la imagen de Santo Cristo del Consuelo de Cieza, una de las tallas de mayor devoción popular en Cieza. Los trabajos han sido realizados por un equipo multidisciplinar encabezado por los restauradores Juan Antonio Fernández Labaña y Javier Bernal.

El director general del Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, acompañado por el alcalde de Cieza, Tomás Antonio Rubio, visitó el Centro para conocer el avance de las tareas de recuperación a la que se está sometiendo la pieza. Patricio Sánchez señaló que «se trata de una obra singular y representativa de la Semana Santa de la localidad, declarada de Interés Turístico Internacional». Además, subrayó que «la Consejería ha destinado, en lo que va de año, más de 170.000 euros en la restauración y conservación de bienes patrimoniales de la región para la protección del patrimonio histórico y religioso».

El alcalde, por su parte, calificó el trabajo realizado en el Centro de recuperación como de 'excelente' y confió en que las próximas semanas la talla vuelva a Cieza para «el deleite de los vecinos». El presiente de su cofradía titular, José Balsalobre, insistió en que la imagen «estará expuesta y las puertas de su ermita abiertas para los devotos puedan observar el trabajo realizado». Recordó también que el próximo día 15 de noviembre participará en la procesión magna que se celebrará en Murcia capital.

La escultura, datada entre 1617 y 1624, es un ejemplo de la llamada 'escultura ligera' al estar realizada en cartapesta, técnica de origen italiano introducida en Murcia en el siglo XV. De autoría anónima y vinculada con una serie de labores artísticas efectuadas coetáneamente en la capital murciana por artífices como Jorge de Oñate, el clérigo Juan Tomás de Alarcón, Pedro de Jaca o Cristóbal de Salazar.

El Santo Cristo del Consuelo constituye uno de los escasos ejemplos conservados de esta técnica y representa una manifestación desatacada devotio moderna y de la consecuente aparición de los fenómenos de piedad externa tan propios de la Contrarreforma.

El uso de materiales livianos permitió la creación de tallas de bulto redondo con menor coste y mayor portabilidad. A pesar de la existencia de talleres especializados en la Región durante los siglos XVI y XVII, son pocas las obras que han llegado a nuestros días en este material debido a su fragilidad, lo que incrementa el valor artístico y patrimonial del Santo Cristo del Consuelo.

Proceso de restauración

Aunque la imagen presentaba un estado de conservación general bueno, la intervención ha sido necesaria para corregir alteraciones en su policromía, así como se subsanarán pequeñas pérdidas cromáticas provocadas por roces y arañazos, propios del uso litúrgico y ceremonial de la imagen.

Los profesionales del Centro de Restauración han realizado un estudio a través de la endoscopia que ha permitido profundizar en la estructura interna de la talla y el conocimiento de su ejecución cuyo proceso. Se ha comprobado que su ligereza respondía a su función dentro del Vía Crucis de Cieza, promovido en 1612 por Diego Padilla, quien costeó el encargo de la obra.