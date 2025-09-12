Cazados en Cieza con 400 kilos de melocotones en el maletero La Guardia Civil investiga a dos experimentados delincuentes que arrastran un abultado historial delictivo por robar fruta en la comarca de la Vega Alta de la Región de Murcia

Melocotones encontrados por la Benemérita en el vehículo de los dos investigados

LA VERDAD Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:26

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló una actuación en Cieza que culminó con la investigación de dos experimentados delincuentes como presuntos autores de un delito de hurto.

Se han recuperado 400 kilos de melocotones que los investigados transportaban en el maletero de un turismo.

La actuación se inició en el marco de los servicios establecidos por la Guardia Civil para la vigilancia y protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

En un dispositivo operativo, puesto en marcha de madrugada en un punto especialmente sensible del término municipal de Cieza, agentes de seguridad ciudadana detectaron la circulación de un turismo sospechoso.

Los guardias civiles interceptaron el coche, ocupado por dos personas. El acompañante se dio a la fuga a pie mientras que el conductor fue identificado.

13 sacos de basura repletos de fruta

El examen del vehículo resultó positivo con el hallazgo de 13 sacos de basura repletos de melocotones, así como distintas herramientas de las habitualmente empleadas para la recolección de la fruta y linternas frontales con las que acceder de forma discreta a pie de árbol. La Guardia Civil averiguó que la fruta procedía de una finca cercana.

Los sacos ocupaban el maletero y los asientos traseros; mientras que en el asiento del acompañante se localizó un teléfono móvil, al parecer, propiedad de la persona que se había dado a la fuga.

Equipos ROCA (especializados contra robos en el campo) de la Guardia Civil iniciaron una serie de pesquisas que les permitieron identificar al titular del teléfono y averiguar que, junto al conductor, contaba con un abultado historial delictivo relacionado con hurtos de productos hortofrutícolas en fincas de la comarca.

La investigación finalizó con la investigación de ambos sospechosos, a los que les fueron instruidas diligencias por la presunta autoría de delito de hurto.

Los 400 kilos de melocotones recuperados han sido donados a un comedor social de Cieza.