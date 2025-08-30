Cieza estrena una carrera mojada con cerveza

Claudio Caballero Sábado, 30 de agosto 2025, 23:38 Comenta Compartir

Existe una leyenda, que ha llegado a aparecer en la prensa, que asegura que Cieza es, en relación con su número de habitantes, el municipio donde más cerveza se consume de toda España. Mito o realidad, lo cierto es que probablemente a nadie, salvo a un ciezano, se le ocurriría organizar una carrera deportiva combinada con el consumo de la apreciada bebida dorada, con o sin alcohol.

Y eso fue lo que hicieron este sábado los 150 corredores que participaron en la I Chito Beer Run, organizada por la Cofradía de San Pedro Apóstol y la asociación Siguiendo el Plan 2.0. La prueba, ubicada en el entorno del río Segura a la altura del embarcadero de La Era, consistió en recorrer un total de 2,5 kilómetros, pero no sin antes haberse tomado una caña, dejando al gusto de cada participante que esta fuera con alcohol o sin él. Después, en los avituallamientos, los corredores tuvieron que seguir bebiendo cerveza hasta completar un litro por persona. Se organizaron siete tandas con 20 corredores cada una de ellas. Al final, los ganadores de las siete carreras volvieron a competir para corroborar a los más rápidos. En la categoría de hombres, se alzó con el primer puesto Mario Fernández Morote y en mujeres, Nerea Carrillo Villalba.

Antonio Castaño, uno de los organizadores del evento, señaló, respecto a la controversia que ha surgido en redes sociales en cuanto a la mezcla de deporte y alcohol, que se trata «de una cita para pasárselo bien, estar con los amigos, y trotar un poco tomándose una cerveza». Para el organizador, «ver más allá de este concepto es querer dar un matiz más enrevesado del que la actividad carece». «Todo es mucho más sencillo y noble», apostilló.