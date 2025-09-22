La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel informativo sobre el nuevo recinto ferial, junto a los terrenos donde se ubicará. C. C.

El Ayuntamiento de Cieza impulsa el nuevo recinto ferial tras 46 años de espera

Estará en una parcela próxima al recién abierto Centro Comercial Los Olivos y acogerá actividades recreativas, culturales, sociales

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:11

Tras décadas de aspiraciones y debates políticos, el municipio de Cieza está más cerca que nunca de contar con un recinto ferial permanente, acorde al ... crecimiento y de una ciudadanía que ronda ya los 36.000 habitantes. Se habla de esa necesidad desde 1979 con el propósito de disponer de un espacio dedicado a eventos festivos y culturales. Este lunes, ese sueño comienza a tomar forma después de que el Ayuntamiento haya recibido más de 25.000 metros cuadrados de terreno catastral, más otros 15.000 en la zona colindante a la vía ferroviaria, situados junto al nuevo Centro Comercial 'Los Olivos', fruto del convenio firmado en su día con la Junta de Compensación de este sector urbanístico. En ese espacio ya se ha instalado una valla anunciando la futura habilitación del recinto ferial, que se ejecutará en tres fases debido a limitaciones presupuestarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  3. 3 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  4. 4 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  5. 5

    Afectados por accidentes de tráfico en la Región de Murcia llaman a la prudencia: «La gente no valora lo que puede perder»
  6. 6

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer
  7. 7

    Los residentes del centro de Murcia se quejan por los problemas para aparcar con la nueva ORA
  8. 8 Impiden una concentración de motos acuáticas en la playa de Los Alemanes de La Manga
  9. 9

    Adiós verano desde Los Alcázares
  10. 10 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Ayuntamiento de Cieza impulsa el nuevo recinto ferial tras 46 años de espera

El Ayuntamiento de Cieza impulsa el nuevo recinto ferial tras 46 años de espera