El Ayuntamiento de Cieza impulsa el nuevo recinto ferial tras 46 años de espera

Tras décadas de aspiraciones y debates políticos, el municipio de Cieza está más cerca que nunca de contar con un recinto ferial permanente, acorde al ... crecimiento y de una ciudadanía que ronda ya los 36.000 habitantes. Se habla de esa necesidad desde 1979 con el propósito de disponer de un espacio dedicado a eventos festivos y culturales. Este lunes, ese sueño comienza a tomar forma después de que el Ayuntamiento haya recibido más de 25.000 metros cuadrados de terreno catastral, más otros 15.000 en la zona colindante a la vía ferroviaria, situados junto al nuevo Centro Comercial 'Los Olivos', fruto del convenio firmado en su día con la Junta de Compensación de este sector urbanístico. En ese espacio ya se ha instalado una valla anunciando la futura habilitación del recinto ferial, que se ejecutará en tres fases debido a limitaciones presupuestarias.

La primera de ellas se centrará en aplanar el terreno, ya que actualmente presenta desniveles fruto de la utilización durante siglos como tierras de cultivo, principalmente de olivos, lo que dificulta cualquier uso inmediato. Esta etapa está incluida en los presupuestos municipales que están pendientes de aprobación pero que, de momento, no cuentan con el apoyo de la oposición (PSOE y Vox). En la segunda fase se abordarán obras menores como la disposición de calles internas, instalación de puntos de luz y asfaltado. El remate final incluirá la construcción de un escenario para actuaciones, zonas de restauración, áreas de sombra y plazas de aparcamiento.

El equipo de gobierno municipal subrayó que el recinto ferial no será exclusivo para las fiestas patronales. «La intención es que se convierta en un espacio multifuncional, abierto todo el año para actividades culturales, sociales y recreativas», dijo el concejal de Urbanismo, Francisco Martínez. Y aunque se trata de un espacio concebido principalmente para usarlo al aire libre, se contempla su uso incluso en épocas menos favorables, como invierno o días de lluvia.

El fin es aliviar la carga de eventos que se celebran en la Plaza de España, lo que permitirá un mayor descanso a los vecinos

Uno de los objetivos clave del proyecto es «aliviar la carga de eventos que actualmente se celebran en la Plaza de España, lo que permitirá a los vecinos del centro disfrutar de mayor tranquilidad», explicó Martínez, quien puntualizó que «no se trata de eliminar la actividad en el centro, sino de redistribuirla con sentido común».

Terrenos cedidos

El Ayuntamiento ha destacado que el diseño y ejecución del recinto se hará en consenso con los técnicos municipales, ajustándose a las necesidades reales de la ciudad. Además, reconoce que los actuales solares donde se instala la feria, en la entrada Cieza sur, «son propiedad privada, cedidos de forma voluntaria, pero no garantizados a largo plazo. De ahí la urgencia de contar con un espacio propio y estable», aclaró el concejal.