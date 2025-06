Arrecian las quejas en Cieza por la suciedad en el entorno de los contenedores

El alcalde de Cieza, Tomás Rubio, ha emitido un bando en el que insta a los vecinos a cumplir estrictamente la ordenanza municipal sobre limpieza ... viaria. «Quien no lo haga se verá expuesto a sanciones», advierte el regidor. La medida llega tras el notable incremento de suciedad acumulada en el entorno de varios puntos de recogida de residuos, algunos de los cuales, según las denuncias vecinales, presentan un estado que «roza la insalubridad». En estos espacios se pueden observar bolsas de basura amontonadas en el suelo alrededor de los contenedores «que en muchas ocasiones permanecen vacíos», señaló el concejal de Servicios, Francisco Martínez (PP).

También es habitual encontrar los contenedores de ropa usada «totalmente desmantelados, después de que algunos ciudadanos los vacíen para llevarse lo que necesitan», detalla el edil. Sin embargo, tras su revisión, «no vuelven a depositar la ropa en su interior, sino que la dejan tirada por el suelo», lamenta Martínez. Además, critica que una parte de la población «no utiliza los servicios de recogida de enseres como establece la normativa» y saca a la vía pública muebles y otros objetos sin previo aviso.

Las sanciones previstas por la ordenanza municipal de limpieza viaria oscilan entre 150 euros (infracciones leves), 1.500 euros (graves) y hasta 3.000 euros para las muy graves. El concejal asegura que, en coordinación con la Policía Local, se ha puesto en marcha un sistema para identificar eficazmente a los infractores. La situación ha generado divisiones entre los vecinos y también tensiones políticas. Mientras que la oposición (PSOE y Vox) acusa al equipo de gobierno de hacer «una mala gestión de los recursos», desde el Partido Popular se responsabiliza al anterior gobierno socialista de la «amortización del servicio tras ocho años sin mejoras». Según el PP, ahora «debemos esperar a que llegue una nueva empresa y se firme un nuevo contrato».

El contrato de recogida de basuras está prorrogado desde febrero; el nuevo pliego se encuentra a expensas de que se resuelvan las alegaciones

El contrato de recogida de basura expiró en febrero y está prorrogado a la espera de la nueva adjudicación. En este contexto, el concejal de Servicios acusa al PSOE de intentar boicotear el nuevo contrato mediante la presentación de alegaciones, con la pretensión de retrasar su puesta en marcha y empeorar la situación. «Es lamentable que los socialistas estén utilizando a su propio funcionario de Empleo en el Ayuntamiento para presentar las alegaciones y retrasar unos meses más la adjudicación con la única intención de que la suciedad siga presente en nuestras calles y así desgastar al actual equipo de gobierno», critica. Desde el PSOE insisten en que son muchos los vecinos que «no pueden ni abrir las ventanas por el hedor insoportable existente en puntos de recogida de residuos». Los socialistas afirman que Cieza «hoy está llena de basura, lo que también está provocando el aumento de plagas». El PSOE recuerda que el contrato de recogida de basura «expiró en febrero y el gobierno local aún no ha actuado», insistiendo en que «si no hay contrato, no hay gestión, con graves problemas que van a generar una situación de falta de salubridad pública».

El nuevo pliego de condiciones, pendiente de la resolución de las alegaciones presentadas por el PSOE, contempla importantes novedades: se sustituirán todos los contenedores del municipio por otros de mayor capacidad, más accesibles y fáciles de usar. También se introducirá el nuevo contenedor marrón.