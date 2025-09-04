El alcalde de Cieza llevará a pleno los presupuestos sin el apoyo de Vox Se someterá a una cuestión de confianza en caso de que la oposición tumbe el proyecto en la sesión que se celebrará el próximo jueves

Claudio Caballero Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:33

El alcalde de Cieza, Tomás Rubio, presentará el próximo 11 de septiembre en pleno municipal el proyecto de Presupuesto municipal para 2025, que asciende a 34.357.277 euros. La sesión se celebrará en horario de mañana y, tal y como ha reiterado en varias ocasiones el regidor, en caso de no aprobarse, el presupuesto quedará vinculado a una cuestión de confianza que, de no prosperar, abrirá la posibilidad para que, en el plazo de un mes, la oposición presente a un candidato alternativo a la alcaldía.

Como trámite previo al pleno, Rubio ha convocado para este viernes a la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, en la que se dictaminará el proyecto. El anuncio lo hizo el propio alcalde acompañado por la concejala de Hacienda y Economía, María Ángeles Ruiz en una comparecencia en la que no hubo periodistas.

El alcalde recordó que el equipo de gobierno presentó inicialmente el presupuesto 2025 el pasado 17 de marzo, «aunque el proceso quedó paralizado quince días después ante la propuesta presentada por Vox en el pleno ordinario del 8 de abril, consistente en una modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería para financiar las inversiones del colector y la nueva comisaría». «Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad y provocó la suspensión del proyecto inicial», dijo Tomás Rubio.

Según el equipo de Gobierno, las cuentas que se caracterizan por la contención del gasto, la reducción de más del 30 por ciento en los costes políticos respecto al ejercicio anterior y, al mismo tiempo, por su marcado carácter social y de impulso económico.

El documento contempla mejoras en los polígonos industriales de Los Prados y Ascoy, así como el arreglo de la carretera T-20, considerada un eje fundamental para la actividad económica y agrícola. Por otra parte, y por primera vez, «se habilita una partida específica para bienestar animal, inexistente hasta ahora, en coordinación con la Consejería», señalan las mismas fuentes.

El presupuesto incluye también ayudas para familias en situación de precariedad, apoyo a los consejos comarcales y fondos destinados a la promoción y fomento del empleo.

La cultura contará con iniciativas como el proyecto cultural «Cieza Cuatro Estaciones», además de actuaciones de acondicionamiento de espacios públicos para eventos, incluido el recinto ferial.

El plan de inversiones contempla actuaciones como la reposición de instalaciones fotovoltaicas en colegios y edificios municipales, renovación de la luminaria en el campo de fútbol de La Arboleja, acondicionamiento de la piscina del polideportivo y sustitución del pavimento en pabellones deportivos.

Para el alcalde de Cieza, el presupuesto de 2025 es «ambicioso, austero y responsable, pensado para dar respuesta a las necesidades de las familias de Cieza, apoyar a los sectores productivos y modernizar nuestras infraestructuras». Aunque los plazos son ajustados, «el equipo de gobierno está comprometido en sacar adelante unas cuentas que son claves para el futuro del municipio», subrayó.

Tanto los socialistas como el grupo Vox han denunciado la «escasa colaboración del PP para llegar a un acuerdo» por haber elaborado el documento «sin contar con nadie». La respuesta de la oposición deja entrever que ambos grupos votarán en contra y, por consiguiente, el regidor se verá obligado a someterse a la Cuestión de Confianza.

