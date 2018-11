Los ciclistas causan el 47% de los accidentes leves que sufren en vías interurbanas Un pelotón de ciclistas, saltándose un semáforo en rojo, el pasado domingo, en una carretera del Parque Empresarial Oeste. / POLICÍA LOCAL La estadística de Tráfico revela 67 percances que afectaron a usuarios de bicicletas entre 2015 y junio de 2018 JORGE GARCÍA BADÍA Viernes, 2 noviembre 2018, 07:35

El semáforo está en rojo y un pelotón compuesto por diez ciclistas lo rebasa a toda velocidad. La imagen fue captada el pasado domingo por el conductor de un camión, en el Parque Empresarial Oeste, en una carretera que une Alcantarilla y Sangonera la Verde. La Policía Local de Murcia la distribuyó en su cuenta oficial de Twitter con un mensaje contundente: «Ciclista, esta mañana hace un día espectacular para disfrutar de tu deporte favorito. Recuerda que las fases semafóricas las debemos respetar todos. Por mí, por ti, por todos».

El colectivo de las dos ruedas es sin lugar a dudas uno de los más vulnerables sobre el asfalto. Sin embargo, una estadística de la Jefatura Provincial de Tráfico revela que la conducta del mencionado vídeo podría ser más habitual de lo que parece, ya que entre 2015 y junio de 2018 los ciclistas desencadenaron casi la mitad de los accidentes ocurridos en vías interurbanas en los que ellos mismos se vieron envueltos. Los datos recabados por Tráfico indican que los usuarios de bicicletas sufrieron en ese periodo 67 percances en las carreteras de la Región. Y en el 47% de los casos el «causante» fue el propio ciclista.

El documento de la Jefatura Provincial de Tráfico evidencia que los conductores de turismos fueron los responsables del 41% de los 67 siniestros que sufrió el colectivo de las dos ruedas. Esto supone que los ciclistas están seis puntos por encima de los conductores en el referido informe de siniestralidad. Desde Tráfico aclaran que esta estadística tiene un matiz importante: «Cuando los accidentes son graves o mortales, es mayor la responsabilidad del vehículo a motor implicado». En la práctica, esto supone que el comportamiento negligente a los mandos de una bici en las carreteras de la Región solo desencadenó percances leves.

La Federación de Ciclismo achaca el dato a despistes y al desconocimiento de la normativa de circulación

«Ese 47% no puede servir para señalar al colectivo ciclista, porque incluye muchos accidentes con heridos leves que no tienen consecuencias fatales, aunque sí puede servir para que se conciencien de que ellos también deben cumplir con las normas», reflexionan desde Tráfico. El testigo de este mensaje lo recoge la Federación de Ciclismo de la Región, cuyo vicepresidente, Antonio Cárceles, admite que ese balance «tenemos que corregirlo» porque «es un porcentaje muy elevado y muy llamativo». No obstante, Cárceles apunta que el número de accidentes causados por ciclistas federados en carreteras convencionales, «es muy bajo».

La Federación considera que se debe a diversos factores el hecho de que las bicicletas estén por encima de los turismos, como factor desencadenante de esos 67 accidentes que sufrieron los usuarios de las dos ruedas. Y enumeran: «despistes», «errores en maniobras», incluso la presencia de «mucho ciclista urbano que coge una bici y no sabe cómo funciona la normativa de circulación».

El análisis de este organismo no se aleja de los datos que maneja la Jefatura Provincial de Tráfico: el 35% de los percances analizados en vías interurbanas lo achaca a que los ciclistas o conductores de vehículos no respetaron la prioridad de paso; en el 35% de los casos se distrajeron y en el 18% invadieron el sentido contrario. Estas conductas desembocaron en la mayoría de los casos en colisiones frontales (34%), laterales (19%) o salidas de vía (13%).

Por este motivo, Cárceles recuerda que ponen en marcha campañas específicas de formación y de captación de nuevos federados. El periodo analizado por la Jefatura Provincial de Tráfico refleja que los accidentes en vías interurbanas van creciendo año a año: en 2015 se produjeron 15; en 2016 la cifra se elevó a 18 y en 2017 a 23. Las carreteras de la Región con mayores tasas de siniestralidad para los usuarios de la bici son la N-340 y la RM-332.

Mensajes de WhatsApp

Entre 2015 y junio de 2018 han muerto dos ciclistas sobre el asfalto de vías interurbanas. En ambos casos, los culpables fueron los conductores de turismos. En uno de ellos no se respetó la distancia de seguridad y en el otro caso se invadió el sentido contrario. La cifra de mortalidad en vías urbanas es idéntica en ese periodo, con otros dos fallecidos, en Murcia y en Puerto Lumbreras. Eso sí, el entramado urbano es el que registra más percances con 219 accidentes frente a los 67 de las carreteras convencionales.

El vicepresidente de los ciclistas reclama medidas de choque: «Los reconocimientos médicos de los conductores deben ser más exhaustivos porque muchos de los accidentes de tráfico los causan personas mayores, y hacen falta inhibidores de serie en los coches para desactivar los teléfonos móviles». Todo ello para combatir una irresponsabilidad al volante que cada vez se repite más en las carreteras: conducir 'wasapeando'.