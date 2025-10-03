El CEO Congress pone este año el acento en la competitividad y en la innovación empresarial

La competitividad será el eje esencial del CEO Congress Murcia, el evento empresarial de mayor relevancia en la Región, que en su sexta edición analizará ... las claves y desafíos al que se enfrentan las compañías en un entorno global especialmente complejo. El evento que se celebrará el próximo 26 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas fue presentado este viernes. Su director, Fernando Cueto, ha explicado que «en un mundo cada vez más incierto, dinámico y global, las empresas deben adaptarse de manera constante para seguir siendo competitivas y relevantes«.

En los próximos días empezarán a revelarse los nombres de los primeros ponentes, que como en los años anteriores serán grandes referentes del ámbito directivo en España. La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, que ha participado en la puesta de largo celebrada en el Cuartel de Artillería, ha señalado que se trata de un foro que «nos permite escuchar al tejido empresarial y responder con políticas útiles», a la vez que reivindicó que la Comunidad «lidera el crecimiento económico en España, y este congreso es parte de ese impulso».

Porque «el entorno abre oportunidades, pero también plantea grandes retos en innovación, sostenibilidad, gestión del talento, riesgos geopolíticos, tecnología o cultura empresarial», tal como ha advierte Cueto, por lo que hizo hincapié en que «queremos ofrecer un espacio donde los líderes empresariales puedan compartir visión y anticipar tendencias de futuro». Y puso el ejemplo de la repercusión que ha alcanzado ya el congreso en sus cinco primeras ediciones, con cerca de 5.000 directivos y profesionales asistentes, más de un centenar de ponentes de primer nivel y una amplia red de empresas, asociaciones y medios que lo respaldan, consolidándolo como un referente nacional en liderazgo empresarial y alta dirección».

Por su parte, el presidente de la patronal regional Croem, Miguel López Abad, ha explicado que el CEO Congress «es un espacio imprescindible para debatir los retos del presente y fortalecer el liderazgo empresarial que la Región necesita para crecer». De igual forma, ha subrayando que «la figura del CEO nunca ha sido tan relevante como hoy», puesto que «no se trata solo de gestionar compañías, sino de liderar en un contexto de transformación constante, de tomar decisiones en entornos inciertos, de atraer talento y de mantener la confianza de la sociedad».

La consejera también se refirió al hecho de que las empresas« se enfrentan a un contexto global marcado por la digitalización, la sostenibilidad, la falta de mano de obra y la incertidumbre de los mercados», de ahí que «en el Gobierno regional tenemos claro que, apoyando la innovación y eliminando trabas, nuestras compañías pueden seguir siendo competitivas y liderar el crecimiento».

Por último, Fernando Cueto recordó que más de un millar de directivos acuden cada año, alcanzándose el récord de asistencia en 1.300 en la edición de 2023. Igualmente, puso en valor, las más de 40 empresas participantes en cada edición, representando a los patrocinadores, colaboradores y ponentes, además de la participación de asociaciones empresariales y directivas de diferentes territorios de España que forman parte a la red colaboradora que promociona el congreso.