Asistentes a la presentación de la sexta edición del CEO Congress que se celebrará en Murcia. CEO Congress

El CEO Congress pone este año el acento en la competitividad y en la innovación empresarial

El evento corporativo de mayor relevancia en la Región reunirá a más de un millar de directivos y profesionales el próximo 26 de noviembre para analizar las claves y desafíos en un entorno global especialmente complejo

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:15

Comenta

La competitividad será el eje esencial del CEO Congress Murcia, el evento empresarial de mayor relevancia en la Región, que en su sexta edición analizará ... las claves y desafíos al que se enfrentan las compañías en un entorno global especialmente complejo. El evento que se celebrará el próximo 26 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas fue presentado este viernes. Su director, Fernando Cueto, ha explicado que «en un mundo cada vez más incierto, dinámico y global, las empresas deben adaptarse de manera constante para seguir siendo competitivas y relevantes«.

