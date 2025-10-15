El centro de acogida de Santa Cruz echa el cierre y trasladan solo a los menores a cargo de la Comunidad al albergue de El Valle La Consejería de Política Social justifica la decisión, incluida en el pacto presupuestario alcanzado entre PP y Vox, en la «hoja de ruta para implantar el nuevo modelo de acogimiento, lo más parecido a un hogar»

Lázaro Giménez Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:18 | Actualizado 16:09h. Comenta Compartir

El centro de acogida de la pedanía murciana de Santa Cruz echó el cierre este miércoles y sus ocupantes, menores a cargo de la Comunidad Autónoma, han sido trasladados a diferentes destinos, principalmente al albergue juvenil de El Valle. No ha sido la Consejería de Política Social la que ha explicado este proceso, sino que lo han confirmado a LA VERDAD fuentes del sindicato CC.OO.

De hecho, a El Valle solo se han desplazado a los de nacionalidad extranjera, mientras que los españoles han sido realojados por otras instituciones del tercer sector, tal y como apunta Iván Fueyo, responsable de la Federación de Servicios Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de este sindicato en la Región. Mantiene sin embargo a la Consejería de Política Social que siguen con «la hoja de ruta para implantar el nuevo modelo de acogimiento, lo más parecido a un hogar».

También aclara Fueyo que se ha optado, dado lo avanzado del curso, por mantener a estos jóvenes escolarizados en sus centros educativos, a pesar de la distancia que ahora les separa de los mismos. «Algunos de ellos iban andando a clase, y ahora ni siquiera tienen una línea regular de transporte público para ello», apunta el representante sindical. Los trabajadores de Santa Cruz también han pasado a desempeñar sus labores en ese mismo albergue juvenil. Por su parte, la Comunidad autónoma cree que esto permitirá «mejorar la atención que reciben estos menores, siguiendo las directrices que nos ha marcado la Unión Europea y entidades especializadas en la protección de menores».

Justificó el departamento que dirige Conchita Ruiz la falta de detalles sobre este traslado en que «no vamos a hablar de donde están acogidos los menores que están bajo la protección de la Comunidad, por responsabilidad y por salvaguardar su protección e intimidad».

Esta maniobra se produce en virtud del acuerdo presupuestario alcanzado en junio por PP y Vox, en uno de cuyos puntos se exigía el cierre de estas instalaciones. Este miércoles, su líder regional, José Ángel Antelo, sacaba pecho por ello y añadía que «vamos a cerrar todos los centros de ilegales de la Región de Murcia y de toda España». Para ello, ha pedido a los ciudadanos «el apoyo mayoritario en el año 2027, en el que ganaremos las elecciones en la Región». Estas declaraciones las realizó en las inmediaciones del Hospital Naval de Cartagena, donde el Gobierno central aloja a migrantes desplazados de las Islas Canarias a la Península Ibérica, y donde el líder de Vox volvió a vincular inmigración y delincuencia. «No hay ningún ciudadano que quiera un centro de inmigrantes al lado de sus casas», añadió.

Desde la Consejería de Política Social replican: «No vamos a caer en el juego de Vox del señalamiento de menores, ni los vamos a poner en el foco mediático, ya que todos tenemos la responsabilidad y el deber de proteger los derechos de estos niños y niñas».