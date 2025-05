Los casos de sífilis se duplican en dos años en la Región de Murcia, y los de gonorrea crecen un 62%

Salud detectó dos casos no importados de sarampión en 2024

Salud detectó dos casos no importados de sarampión en 2024 en la Región de Murcia. Se trata de dos pacientes de entre 25 y 44 años que no tenían vínculos con otros casos confirmados. El año pasado se produjo en España «un importante aumento de casos no importados de sarampión», destaca el informe del servicio de Epidemiología sobre enfermedades de declaración obligatoria. En concreto, hubo 175 afectados, y en varias comunidades se produjeron brotes. «En la Región de Murcia no se ha registrado, hasta el momento, un aumento tan importante de casos ni brotes comunitarios», recuerda Epidemiología. En lo que va de 2025 solo se ha detectado un caso de sarampión en la Comunidad, y era importado. Así se recoge en los boletines del Centro Nacional de Epidemiología. En toda España se han confirmado 229 casos. El Ministerio de Sanidad ha recomendado a los menores de 45 años que comprueben si están vacunados frente al sarampión. Detrás del actual repunte está la escalada en países como Rumanía, con tasas de vacunación mucho más bajas que las registradas en España.