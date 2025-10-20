Los casos en los órganos judiciales de la Región de Murcia descienden en el segundo trimestre Entre las comunidades autónomas con mayor tasa de juicios, con 44 causas por cada 1.000 habitantes

El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Región de Murcia, que en total sumaron 69.047, disminuyó durante el segundo trimestre del año en un 1,3% en relación con el mismo periodo de 2024. La tendencia fue a la baja en todos los órdenes jurisdiccionales, a excepción del penal, en el que la cantidad de asuntos de nuevo ingreso experimentó un incremento del 4,2%. En la jurisdicción civil, el descenso fue del 4,8% con respecto a los asuntos registrados en el segundo trimestre de 2024; y, tanto en los órdenes contencioso-administrativo y social, fue del 10,1% y 9,6% respectivamente.

Los datos contenidos en el informe estadístico sobre la «Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2025», que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este lunes, muestran también un descenso del 1,2% en la resolución de los órganos judiciales, que alcanzó un total de 61.832 asuntos resueltos.

Finalmente, al final del trimestre quedaron pendientes un total de 220.431 asuntos, lo que ha supuesto un incremento del 14,7% respecto al segundo trimestre de 2024, aunque disminuye un punto respecto al crecimiento de este periodo.

Por jurisdicciones, las estadísticas muestran que los asuntos de nuevo ingreso en el orden civil fueron 32.260, un 4,8% menos que un año antes; los resueltos sumaron 25.525, un 0,7% más, y quedaron en trámite 143.593, un 19,1% más que al final del segundo trimestre de 2024.

Los asuntos registrados en la jurisdicción penal ascendieron a 31.665, un 4,2% más que en 2024. En el mismo periodo, se resolvieron 31.048 asuntos, un 1,1% menos, y quedaron en trámite 52.512 asuntos, un 7,4% más. En la jurisdicción de lo contencioso-administrativo se registraron 1.569 nuevos asuntos, lo que equivale a un descenso del 10,1%. Los asuntos resueltos fueron 1.747, un 12,4% menos que el año anterior. También se redujeron, en un 0,5%, los que quedaron pendientes de resolución (6.945).

En la jurisdicción social ingresaron 3.553 nuevos asuntos, lo que supuso un descenso del 9,6% respecto a 2024. Los resueltos bajaron un 7,8% al alcanzar la cifra de 3.512 asuntos y los pendientes al final del periodo (17.381), aumentaron un 10,7%.