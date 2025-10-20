La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un juicio en el Palacio de Justicia de Murcia. Nacho García

Los casos en los órganos judiciales de la Región de Murcia descienden en el segundo trimestre

Entre las comunidades autónomas con mayor tasa de juicios, con 44 causas por cada 1.000 habitantes

LA VERDAD

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:26

Comenta

El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Región de Murcia, que en total sumaron 69.047, disminuyó durante el segundo trimestre del año en un 1,3% en relación con el mismo periodo de 2024. La tendencia fue a la baja en todos los órdenes jurisdiccionales, a excepción del penal, en el que la cantidad de asuntos de nuevo ingreso experimentó un incremento del 4,2%. En la jurisdicción civil, el descenso fue del 4,8% con respecto a los asuntos registrados en el segundo trimestre de 2024; y, tanto en los órdenes contencioso-administrativo y social, fue del 10,1% y 9,6% respectivamente.

Los datos contenidos en el informe estadístico sobre la «Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2025», que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este lunes, muestran también un descenso del 1,2% en la resolución de los órganos judiciales, que alcanzó un total de 61.832 asuntos resueltos.

Finalmente, al final del trimestre quedaron pendientes un total de 220.431 asuntos, lo que ha supuesto un incremento del 14,7% respecto al segundo trimestre de 2024, aunque disminuye un punto respecto al crecimiento de este periodo.

Por jurisdicciones, las estadísticas muestran que los asuntos de nuevo ingreso en el orden civil fueron 32.260, un 4,8% menos que un año antes; los resueltos sumaron 25.525, un 0,7% más, y quedaron en trámite 143.593, un 19,1% más que al final del segundo trimestre de 2024.

Los asuntos registrados en la jurisdicción penal ascendieron a 31.665, un 4,2% más que en 2024. En el mismo periodo, se resolvieron 31.048 asuntos, un 1,1% menos, y quedaron en trámite 52.512 asuntos, un 7,4% más. En la jurisdicción de lo contencioso-administrativo se registraron 1.569 nuevos asuntos, lo que equivale a un descenso del 10,1%. Los asuntos resueltos fueron 1.747, un 12,4% menos que el año anterior. También se redujeron, en un 0,5%, los que quedaron pendientes de resolución (6.945).

En la jurisdicción social ingresaron 3.553 nuevos asuntos, lo que supuso un descenso del 9,6% respecto a 2024. Los resueltos bajaron un 7,8% al alcanzar la cifra de 3.512 asuntos y los pendientes al final del periodo (17.381), aumentaron un 10,7%.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  3. 3

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  4. 4

    Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco
  5. 5

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  6. 6

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  7. 7

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  8. 8 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  9. 9 El mejor día de la semana para ir al supermercado: llenarás la cesta por menos dinero
  10. 10 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 19 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los casos en los órganos judiciales de la Región de Murcia descienden en el segundo trimestre

Los casos en los órganos judiciales de la Región de Murcia descienden en el segundo trimestre