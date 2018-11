Casado saluda la vuelta al PP de la senadora Pilar Barreiro Miércoles, 7 noviembre 2018, 07:34

El presidente del PP, Pablo Casado, avisó ayer de que no tolerará prácticas que no sean «ejemplares», pero añadió que también tiene que ser «equilibrado» para no caer en «injusticias». Un día después de que Cospedal dejara su cargo en la ejecutiva, Casado recibió a la senadora Pilar Barreiro de vuelta al Grupo Parlamentario del PP. Utilizó su caso para recalcar que al partido le van a medir también por cómo trate a «su gente» si la Justicia se pronuncia. «Este partido se hace respetar», dijo en el Senado.