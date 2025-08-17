La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha, Vicente Rivas, Tomás Cegarra, jefe de cocina, Pedro Baños y Antonio Cegarra, jefe de sala, durante la comida con cuatro lámparas mineras sobre el mantel de la mesa y el típico porrón Belmonte. ANTONIO GIL / AGM
Las cosas por su nombre

Vivir en Portmán tiene «su aquel»

Tomás Martínez Pagán

Tomás Martínez Pagán

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:59

En verano se tiene tiempo para todo descanso. Encuentros entre amigos, baños, comidas, visitas singulares e infinidad de momentos de disfrute. La pasada semana mi ... amigo Vicente me invitó a conocer su colección de carburos. Lámpara utilizada por los mineros, funcionaba con el gas que se genera por la reacción química entre el carburo de calcio y agua. Pues mi amigo Vicente tiene cerca de 400 totalmente operativos y cerca de 50 en su taller de reparación, que pasarán a engrosar la gran colección.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor
  2. 2 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  3. 3

    Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente
  4. 4 Tres heridos al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena
  5. 5 El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Cartagena y San Javier
  6. 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 16 de agosto de 2025
  7. 7

    Incertidumbre en la campaña de almendra por la entrada masiva de producto de EE UU
  8. 8 El inesperado lugar de la Región de Murcia que usa Netflix en la promoción de una de sus series
  9. 9 La jueza decana de Cartagena anuncia que dejará el cargo en septiembre
  10. 10 La Unidad del Dolor de La Arrixaca incorpora un nuevo tratamiento para la lumbalgia que puede evitar cirugías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vivir en Portmán tiene «su aquel»

Vivir en Portmán tiene «su aquel»