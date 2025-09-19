La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Edificio que Casco Antiguo quiere vender en la calle Honda. Antonio Gil/AGM

La venta de un edificio de Casco Antiguo en la calle Honda de Cartagena se cierra sin ofertas

Ninguna empresa muestra interés por hacerse con el inmueble que albergó Lámparas Juan Cervantes

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:16

El antiguo edificio de Lámparas Juan Cervantes y del bar pulpería Casa Carlos se vuelve a quedar compuesto y sin novia. Ninguna empresa ni ningún ... particular se ha interesado por hacerse con su propiedad, actualmente en manos de la sociedad municipal Casco Antiguo. El concurso, según informan fuentes oficiales, será declarado desierto tras comprobar que, al término de los plazos previstos, no se ha recibido ninguna oferta.

