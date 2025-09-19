La venta de un edificio de Casco Antiguo en la calle Honda de Cartagena se cierra sin ofertas

El antiguo edificio de Lámparas Juan Cervantes y del bar pulpería Casa Carlos se vuelve a quedar compuesto y sin novia. Ninguna empresa ni ningún ... particular se ha interesado por hacerse con su propiedad, actualmente en manos de la sociedad municipal Casco Antiguo. El concurso, según informan fuentes oficiales, será declarado desierto tras comprobar que, al término de los plazos previstos, no se ha recibido ninguna oferta.

La sociedad municipal quería deshacerse de este inmueble en aras de entregarlo a un inversor con ganas y recursos para darle una nueva vida, pero, una vez más, el edificio se queda en la estacada, acusando claramente los años de abandono.

Fue el pasado mayo cuando consejo de administración de Casco Antiguo aprobó por unanimidad el pliego de condiciones para la venta por un importe de 320.000 euros más IVA.

Se trataba de la segunda vez que se iniciaba este procedimiento, pues, tal y como reflejan los pliegos, el edificio ya fue adjudicado en primera instancia a la empresa La Casa de las Flores SLU, que finalmente desistió de la operación en marzo de 2025. Como consecuencia, la adjudicación quedó resuelta y la fianza depositada se ejecutó en concepto de indemnización. Según recoge también la misma documentación pública, la enajenación de este bien público se enmarcaba en la estrategia municipal de impulso a la renovación urbana del casco histórico de Cartagena, con el objetivo de fomentar la participación de la iniciativa privada en proyectos de desarrollo que contribuyan a dinamizar el atractivo residencial, turístico y económico de la ciudad.

El edificio en cuestión cuenta con 171 metros de superficie. La única condición para hacerse con él era que el propietario estaba obligado a conservar la fachada. A cambio, tendría la posibilidad de construir planta baja, más tres plantas y ático. Actualmente el edificio apenas tiene planta baja y tres alturas. Es decir, se permitía ganar una planta adicional.