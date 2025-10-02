La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fernando Martínez Saura muestra uno de los contadores rotos por un camión de basura. J. M. Rodríguez / AGM

Vecinos de 3 caseríos de Canteras, en Cartagena, gastan 40.000 euros al año por pérdidas de agua

Afirman que el Consistorio se comprometió hace tres años a instalar tuberías nuevas y a acercar los contadores a las viviendas

Eva Cavas

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:31

Comenta

Tuberías de agua de más de cincuenta años, camiones de gran tonelaje atravesando caminos sin asfaltar y medio centenar de familias forzadas a hacerse cargo ... de asumir los costes de las reparaciones y las pérdidas de agua, que llegan a alcanzar los 40.000 euros al año. Ese es el pan de cada día para los residentes de los caseríos de Las Casas del Pino, Los Corteses y Los Roses en Canteras, que llevan décadas solicitando que el Ayuntamiento instale alcantarillado público.

