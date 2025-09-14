Vecinos del Barrio Universitario de Cartagena vuelven a alertar de la presencia de okupas en la calle Montanaro

Los problemas de ocupación no dan un respiro al Barrio Universitario. Sus vecinos llevan años acumulando quejas y denuncias sobre esta problemática que, advierten, devalúa ... y degrada una zona que fue creada para modernizar la imagen del centro de la ciudad.

Tal y como asegura uno de los vecinos del bulevar José Hierro, que prefiere mantener el anonimato, una familia procedente de Granada lleva tres años viviendo gratuitamente en el ático de un edificio situado en el número 6 de la calle Montanaro del Barrio Universitario, cuyo precio de venta rondó en su momento los 225.000 euros.

«Primero llegaron dos personas y, poco a poco, han ido llegando familiares y ahora tienen menores a su cargo y hasta mascotas. No son conflictivos, de hecho hasta se han ofrecido a pagar su parte de los gastos de comunidad, pero el resto de personas que viven allí seguramente están pagando su hipoteca y su alquiler y esta familia lo hacen por la cara. Además, están enganchados tanto al agua como a la luz», comentó este vecino de un bloque cercano.

A la ocupación del ático, se suman también otros problemas ya que «los vigilantes del edificio de enfrente nos comentaron que parecía que también había un punto de venta de droga al menudeo. La Policía Nacional ya tiene constancia del tema», indicó.

225.000 euros es el precio de venta que la promotora que lo construyó puso en un principio para este ático, que lleva tres años ocupado y enganchado a los suministros de agua y de luz. Desde que fue subastado el año pasado, la titularidad de la propiedad es del 'banco malo'.

El edificio fue construido por la promotora Residencial Puerta Nueva, actualmente en liquidación, pero tanto el ático como algún otro piso de esta escalera, no se vendieron y fueron embargados por una entidad bancaria. Tras el embargo, el año pasado el inmueble salió a subasta y, finalmente, fue adjudicado a Sareb, comúnmente conocida como el «banco malo».

«Es posible que Sareb no haya tomado aún posesión de estas viviendas porque se lo adjudicaron en subasta el año pasado. Pero si los propietarios no denuncian estos hechos no sé quién se va a encargar de hacerlo», afirmó.

Da la casualidad de que este edificio está justo al lado de otro bloque de viviendas de la misma promoción que también estuvo ocupado y en el que se hizo una intervención en el año 2021. El inmueble es una propiedad privada en la que la administradora concursal, en representación de los dueños, interpuso una denuncia por ocupación ilegal y vandalismo en los juzgados de Cartagena. La intervención contó con la colaboración del servicio de Atención a Personas Sin Hogar y Transeúntes de la Concejalía de Servicios Sociales, para mediar con los ocupantes y que abandonaran el edificio de forma voluntaria y ofrecerles tanto alojamiento como información de los recursos que tenían a su disposición, y de la Policía Local, que garantizó la seguridad. Tras este desalojo, los propietarios instalaron puertas antiocupación y tapiaron todos los accesos.

«Han debido de encontrar otra forma de entrar en el edificio porque se han llevado todo lo que había de valor, hasta las placas solares que había en la terraza. Es una pena porque este bloque se supone que era el que más avanzado estaba en lo que se refiere a tecnología y lo han dejado hecho un desastre», aseguró otro de los residentes de la zona.

Los vecinos tienen claro a qué debería destinarse este bloque de pisos, una vez reacondicionado. «A viviendas para estudiantes universitarios que es de lo que más adolece la ciudad. Pero para eso van a tener que volver a invertir dinero allí porque cuando estuvo ocupado lo destrozaron entero por dentro y no creo que el tiempo lo haya mejorado».

Consideran que es consecuencia directa de la degradación de la zona

El Barrio Universitario es una de las zonas más nuevas de la ciudad, ya que no tiene más de 16 años. Sin embargo esto no ha impedido su rápida degradación, algo que, según los vecinos, es consecuencia de la falta de mantenimiento.

«El barrio está cubierto de plagas, desde ratas hasta gaviotas, y esto tiene su origen en que muchas personas ponen comida para los gatos en los solares próximos y probablemente sean los gatos los únicos animales de la zona que no se la comen, porque no les da tiempo», dijo uno de estos vecinos.

Consideran también que el cierre y abandono del cuartel de la Policía Local en la plaza de la Merced ha perjudicado a la zona. «Hay establecimientos que no han pasado nunca una inspección de sanidad, las zonas verdes adolecen de mantenimiento, los dos kioscos que había en la plaza de la Merced han cerrado. Uno se lo llevaron, pero el que queda está en muy mal estado y es peligroso para la gente que pase por al lado, porque tienen hierros sueltos que se pueden caer», afirmó.

Otro de los residentes avanzó también que hay varios transeúntes que duermen en el hueco de un rellano de la calle Calafate, frente al edificio de la ONCE, y que alguna vez han tenido que alertar a la Policía Local, debido al gran número de enseres que había acumulados en la vía pública.

«El Barrio Universitario no tiene futuro porque no hay un plan diseñado para él, por eso ya hay gente que se está yendo de aquí», concluyó uno de los vecinos consultados.