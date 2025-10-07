Vecinos del barrio de Las Seiscientas de Cartagena critican que su feria no tenga participación municipal El Ayuntamiento no confirma ni descarta su colaboración y asegura que trabaja en un nuevo método con los colectivos del barrio

Jesús Nicolás Martes, 7 de octubre 2025, 22:40 | Actualizado 22:53h. Comenta Compartir

La Asociación de Vecinos Virgen de la Caridad no está contenta con la actitud del Ayuntamiento respecto a la próxima celebración en la explanada del puerto de su undécima feria de asociaciones. Así lo expresó a LA VERDAD su presidente, Juan Gómez Ayala. El portavoz vecinal recriminó al Consistorio que no haya confirmado todavía su participación en este evento, que tendrá lugar en la mañana del próximo 9 de noviembre. «El Ayuntamiento este año brilla por su ausencia».

Según Gómez Ayala, el Ayuntamiento ha contribuido en ediciones anteriores con la aportación de material e infraestructuras como tarimas, carpas o equipos de sonido. De cara a este año, asegura que ya cuenta desde junio con permiso de la Autoridad Portuaria para albergar este encuentro en el que han participado anteriormente entidades como Accem, el CEIP Stella Maris, el Club Seat 600, la comparsa Salgueiro, el Banco de Alimentos y otros tantos colectivos con presencia en el popular barrio de Las Seiscientas.

Gómez Ayala recordó que, también, han contado en otros años con la presencia de autoridades municipales visitando los diferentes puestos. Señaló que, de cara esta edición, el PSOE y MC han confirmado su asistencia y que no descarta que PP y Vox no se presenten. «Dinero para traer las fallas o para los Carthagineses y Romanos sí que tienen, pero con nosotros no sé qué es lo que pasa. ¿Acaso es que somos pobres y por eso nos tienen marginados?», criticó el portavoz vecinal.

El Consistorio asegura que la asociación no especifica en sus correos de qué forma pueden ayudar en la organización del evento

A preguntas de este periódico, fuentes municipales indicaron que «como bien conoce el interesado, en ningún momento se ha negado la colaboración a la promoción y puesta en valor de las actividades que los colectivos realizan».

Asimismo, indicaron que el Ayuntamiento ha recibido varios correos en nombre de la Asociación de Vecinos. «En uno de ellos se adjunta la autorización del Puerto dirigida al solicitante, que según consta es el Banco de Alimentos, colectivo también asentado en el dicho barrio y no la asociación de vecinos».

Asimismo, inciden en que «en ninguna de esas comunicaciones se especifica qué ayuda se requiere. Tan sólo se refiere por parte del interesado que se va a celebrar la feria 'en colaboración con el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Interior, Infraestructuras, así como organismo, empresas, asociaciones y colectivos del barrio'».

La Red Sociosanitaria

Por otra parte, el Ayuntamiento señala que está trabajando en todo el municipio un nuevo sistema de trabajo con las asociaciones de cada barrio, la llamada Red Sociosanitaria. En este sentido, señalan que el año pasado las peticiones al Ayuntamiento en el caso de Las Seiscientas «venían a través de la coordinadora del barrio, en la que estaban todas las entidades», y que, esta vez, la voluntad del Consistorio era tratar el tema de la feria en la reunión de coordinación de la Red Sociosanitaria, con presencia y participación de todos los colectivos del barrio, insisten desde el Consistorio.

