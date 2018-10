«A veces nos creemos mucho y no somos nada en un mundo tan grande» Alfonso Martínez, con un ejemplar de su libro. / PABLO SÁNCHEZ / AGM Alfonso Martínez Saxofonista y autor del libro 'Un mundo de gigantes' RUBÉN SERRANO Sábado, 20 octubre 2018, 12:24

Tras un lustro de formación en la escuela de música Hochschule de Basilea, el cartagenero Alfonso Martínez quiere cerrar aquella etapa con la presentación de su primer libro, 'Un mundo de gigantes', que escribió en tierras suizas: es una recopilación de 101 microrrelatos en los que abre una ventana a su interior, un mundo de sentimientos donde confluyen la ilusión, el amor y el dolor. Este saxofonista de 25 años, que también estudió en el Conservatorio Superior de Murcia, presentará la obra esta mañana, a las 12.30 horas, en la librería La Montaña Mágica, en la calle Pintor Balaca. La publicación cuesta 13,95 euros y está disponible en la página web de la editorial ACEN.

- ¿Qué le motivó a escribir el libro en Basilea?

- Terminé de estudiar en el Conservatorio de Murcia y me fui allí a hacer dos másteres. Estaba lejos de casa, de mi familia y amigos, y esa nueva etapa en mi vida fue la inspiración. Como no tenía alguien de confianza a mi lado para expresar mis sentimientos, los escribía. En el libro recopilo el ciclo de cuando conoces a una persona especial, una relación: hay ilusión, amor, desamor, amor propio... Y así continuamente. Son experiencias que viví en Basilea.

- ¿Por qué se decantó por el amor, en vez de relatar otras experiencias?

- Con el amor, la gente se siente identificada. Al final todo el mundo, cada uno con sus diferencias y matices, ha pasado por una mala o buena experiencia. Todos tenemos sentimientos y al final te sientes reflejado. La bueno es que como es un libro de microrrelatos, es rápido y fácil de leer. Esto no es una novela que engancha y no puedes parar; aquí cada microrrelato es para reflexionar y dejar un tiempo entre uno y otro.

- ¿Qué capítulo o parte destacaría del libro?

- Con el capítulo de 'Un mundo de gigantes', sin duda, de ahí el título del libro. Hay un microrrelato que se llama así. Hay momentos en la vida en los que te sientes muy pequeño, como si el resto fueran gigantes y nadie te escucha. Hay veces que nos creemos más de lo que somos, y no somos nada en un mundo tan grande y con muchos intereses personales. Seguramente, el segundo capítulo, que es el amor pleno, también es interesante. Aunque lo que despierta más sentimientos en el lector es todo aquello relacionado con el dolor, que es lo más profundo y lo que transmite.

- ¿Qué es lo que más le costó?

- Sobre todo, dar el paso y publicar sentimientos que son íntimos y que podía leer la gente. Al principio, los microrrelatos los hice para guardarlos, sin pensar en recopilarlos y sacar un libro. Cuando los enseñé a la familia, me animaron a dar el paso y los mandé a una editorial. Al principio tenía muchas dudas, porque mi sensación es que te quedas 'desnudo' sentimentalmente. Pero en realidad, cuando lo lees, te das cuenta que es muy genérico y no tan personal.

- ¿A qué conclusión llega?

- Pues que el amor significa encontrar a alguien que te permita ser tú mismo, que te comprenda, apoye y aporte cosas a tu vida, y viceversa. Al final, el amor va más allá de una relación en pareja. Hay otras personas, como familiares y amigos, hacia los que mostrarlo de otra forma diferente.

- ¿Qué supone esta publicación?

- Con el libro cierro una etapa de mi vida en Basilea y ahora abro otra, en mi regreso a Cartagena, que no sé dónde me llevará. De momento ya he retomado algunos proyectos que dejé abandonados cuando me marché: doy clases de lenguaje musical y saxofón en La Aljorra y, con una amiga del Conservatorio, que es pianista, queremos organizar conciertos.

- ¿Hay un hueco para la música en 'Un mundo de gigantes'?

- Por supuesto. Hay un microrrelato que se llama sinfonía, y meto algunos conceptos musicales. Al final, con los textos intento transmitir algo, igual que cuando me subo a un escenario. Todo tiene relación.